Dal 24 giugno sarà disponibile la nuova edizione rimasterizzata per l'home video del film

Top Gun si prepara a tornare in Blu-Ray e 4K Ultra HD, per la felicità di tutti gli appassionati del film cult con protagonista Tom Cruise. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, in occasione del Top Gun Day, dedicato proprio a questo classico del cinema popolare.

Top Gun torna in Blu-Ray e 4K Ultra HD

La nuova edizione del film sarà disponibile a partire dal prossimo 24 giugno, ma è già possibile preordinarla su Amazon. Gli appassionati potranno così assicurarsi di ricevere la nuova versione del film per l’home video quando uscirà.

All’interno di queste edizioni si troverà ovviamente una versione rimasterizzata della pellicola, con una qualità mai vista prima, ma anche molto di più. Ci saranno infatti nuovi contenuti esclusivi, fra cui delle featurette legate all’eredità della pellicola decenni dopo il suo debutto. A discuterne saranno il produttore dell’opera Jerry Bruckheimer e il protagonista Tom Cruise, insieme ai membri del cast del sequel Top Gun: Maverick, di prossima uscita, come Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell e molti altri. Tra gli altri contenuti esclusivi ci sarà una speciale clip dedicata al 30° anniversario del debutto della pellicola, girata nel 2016.

Non mancheranno poi i bonus inclusi nelle passate edizioni home video. Dal making of ai commenti del produttore, del regista Tony Scott e del co-sceneggiatore Jack Epps Jr. accompagnati da esperti della marina. Un vero e proprio tuffo nel mondo del film per tutti gli appassionati.

Inoltre, potrebbe essere l’occasione ideale per riscoprire questo cult in vista dell’uscita del seguito che citavamo più sopra. Top Gun: Maverick riporterà le adrenaliniche avventure ad alta quota nelle sale americane il prossimo 23 dicembre. A dirigere il film sarà Joseph Kosinski, con un cast che comprende oltre agli attori menzionati precedentemente Ed Harris, Val Kilmer, Jennifer Connelly e molti altri ancora.

E voi, siete pronti a tornare a volare insieme a Maverick?