Top Gun: Maverick, nuove immagini dal film

Arrivano nuove immagini del cast di Top Gun: Maverick, il sequel del film che vede come protagonista principale Tom Cruise. Negli scatti ufficiali, rilasciati da EW, scopriamo i volti di nuovi piloti. Il cast del sequel, oltre al protagonista Cruise, vede Val Kilmer, Glen Powell, Jennifer Connelly. Inoltre troveremo Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman ed altri. Kilmer invece rivestirà di nuovo il ruolo di Tom Iceman Kazansky. Jerry Bruckheimer torna come produttore del film, insieme ai compositori Harold Faltermeyer e Hans Zimmer. Alla direzione dello show c’è Joseph Kosinski. Alla sceneggiatura Peter Craig, Justin Marks, Ashley Edward Miller e Zack Stentz.

A new class of aviators take flight in #TopGun: Maverick. @Miles_Teller is Lt. Bradley “Rooster” Bradshaw in #TopGun: Maverick. See the movie in theatres June 26. pic.twitter.com/cOCvz76WEc

— Top Gun (@TopGunMovie) January 29, 2020