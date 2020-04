Top Gun: Maverick vola a dicembre

La Paramount ha fissato una nuova data di uscita per Top Gun: Maverick. Il film, che vede tra i protagonisti Tom Cruise, è stato spostato dal 24 giugno al 23 dicembre 2020. Lo stesso attore ha ufficializzato la notizia su Twitter: “So che avete molti di voi hanno aspettato 34 anni. Sfortunatamente ci vorrà ancora un po’. Top Gun: Maverik volerà questo Dicembre”. In Italia il film era previsto per il 15 luglio, logicamente anche nel nostro paese lo show verrà rinviato rischiando di sbarcare direttamente nel 2021.

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone.

— Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020