Pronti a festeggiare al meglio il compleanno del topo più famoso al mondo? Stiamo ovviamente parlando di Topolino e del suo modo di celebrare l’anniversario del suo debutto in quella che ormai è la sua casa virtuale, ovvero Disney+. A partire dal 18 novembre infatti sulla piattaforma di streaming saranno infatti disponibili 10 nuovi corti animati che riporteranno gli appassionati alle origini del personaggio.

Il meraviglioso mondo di Topolino debutta su Disney+ a novembre

Si intitolerà Il meraviglioso mondo di Topolino la nuova serie di cortometraggi animati che farà il proprio debutto su Disney+ fra pochi giorni. Un’occasione per ritrovarsi a vivere emozionanti e divertenti avventure con questo amatissimo personaggio e i suoi migliori amici. Da Minni a Pluto, passando per Paperina, Pippo e Paperino ci saranno tante apparizioni interessanti in questo show.

Ogni cortometraggio durerà circa sette minuti e porterà grandi e piccini in un mondo bizzarro, pieno della magia Disney, ma soprattutto di momenti esilaranti. Storie senza tempo si svilupperanno in ambientazioni moderne, avvolte da una nuova musica e in generale un richiamo all’inconfondibile stile artistico dei classici corti di Topolino. Lungo il corso delle puntate ci saranno tanti richiami alle diverse aree tematiche dei parchi Disney, oltre che diversi camei dei personaggi più amati della compagnia.

A produrre Il meraviglioso mondo di Topolino è Disney Television Animation, in collaborazione con l’artista e regista Paul Rudish. Tornerà, dopo la Nomination all’Emmy per il suo precedente lavoro con il topo, anche Christopher Willis che ha curato le musiche per questo nuovo progetto. Lo show avrà dieci episodi pubblicati quest’anno, con ulteriori dieci in arrivo nell’estate 2021.

Cosa ne pensate? Siete amanti delle avventure animate di Topolino e di tutti gli altri membri della Banda Disney? Avete già segnato la data del 18 novembre sul vostro calendario?