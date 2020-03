Torino Comics rinviata per i rischi di contagio

Torino Comics è stata spostata al 5-6-7 giugno a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. La fiera si svolgerà sempre negli spazi di Lingotto Fiere. La notizia è stata comunicata dagli organizzatori della fiera che inizialmente doveva svolgersi dal 17 al 19 aprile.

Questo il comunicato apparso sulla pagina facebook ufficiale dell’organizzazione. “Amici, a causa dell’emergenza sanitaria in cui versa tutto il nord Italia in queste settimane, la XXVI edizione di Torino Comics è posticipata. Le nuove date sono 5-6-7 giugno 2020″. Per poi chiarire che: “Allo stato attuale, infatti, purtroppo non sussistevano le condizioni affinché l’evento si svolgesse nel clima di serenità e di festa che da sempre lo caratterizza”. I contenuti della fiera sono confermati: “Ma non preoccupatevi: come detto, la festa è solo rimandata, e siamo già al lavoro per renderla ancora più bella e coinvolgente! Tutte le aree tematiche e i contenuti già previsti per le date di aprile sono confermati”.

Torino Comics, cos’è?

Torino Comics è un salone e mostra mercato del fumetto, nata nel 1994, che si svolge in primavera al Lingotto Fiere di Torino. Il 4 e il 5 giugno 1994 vi fu a Torino una edizione sperimentale del Torino Comics. Si svolse a Torino Esposizioni nel padiglione 4A, situato in Viale Boiardo. La famosa mostra-mercato del fumetto dedicata a curiosi, appassionati, collezionisti e Cosplayer l’anno scorso è giunta alla sua venticinquesima edizione. Nella fiera si possono trovare anche mercatini di compravendita di fumetti usati, mostre, giochi di ruolo, di carte e di società e costumi.

Al Torino Comics si possono incontrare numerosi disegnatori che si esibiranno in dimostrazioni dal vivo, disegni su commissione e sketch. Inoltre, per chi intende approcciarsi al lavoro di disegnatore o fumettista, o semplicemente approfondire una passione, sono in programma numerosi worskshop sul disegno, dedicati a diverse tecniche e tematiche, dalla figura umana al fantasy, dal character design all’inchiostrazione.