Tormund di Game of Thrones ha il Coronavirus

Kristofer Hivju, attore norvegese noto al pubblico soprattutto per il ruolo di Tormund, nella serie cult “Game of Thrones“, ha annunciato via Instagram di essere stato contagiato dal Covid-19. “Saluti dalla Norvegia! Mi dispiace dire che, oggi, sono risultato positivo al Coronavirus”, scrive. Per fortuna le condizioni sono buone: “Io e la mia famiglia ci siamo auto isolati a casa per tutto il tempo che sarà necessario. Siamo in buona salute, io ho solo lievi sintomi di raffreddore”.

L’appello di Kristofer Hivju

L’attore ha lanciato inoltre un appello a tutti i suoi follower: “Ci sono persone a più alto rischio per le quali questo virus potrebbe avere una diagnosi devastante, quindi esorto tutti voi a stare estremamente attenti; lavatevi le mani, state a un metro e mezzo di distanza dagli altri, mettetevi in quarantena; fate semplicemente tutto il possibile per impedire la diffusione del virus”. Chiudendo con parole di speranza: “Insieme possiamo combattere questo virus e prevenire una crisi nei nostri ospedali…”. Nello scatto l’attore è accanto alla moglie nella loro casa. Kristofer Hivju era impegnato sul set della seconda stagione di “The Witcher“. Le riprese sono state subito interrotte, dopo la comunicazione dell’attore.

Ricordiamo che Kristofer Hivju è un attore norvegese. È noto soprattutto per il ruolo del bruto Tormund nella serie televisiva statunitense targata HBO Il Trono di Spade. Riguardo The Witcher ha potuto continuare la lavorazione per una settimana. Come previsto anche la serie su Geralt di Rivia ha dovuto arrestarsi. “Basato sulla serie best-seller di libri fantasy” questa la descrizione ufficiale Netflix. “The Witcher è una storia epica di destino e famiglia. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, fatica a trovare il suo posto in un mondo dove le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Quando il destino lo fa incontrare con una potente maga e con una giovane principessa con un segreto pericoloso, i tre dovranno imparare a viaggiare insieme in un continente sempre più instabile”.