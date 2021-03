Giacomo Bevilacqua firma la variant cover del primo volume di Tower of God

Il fumetto, che uscirà in Italia il 16 giugno, è prenotabile per la sessione di autografi durante gli Star Days 2021

I fan di Tower of God attendono con impazienza l’uscita in Italia del primo volume del fumetto, prevista per il 16 giugno. La variant cover di questo primo numero è realizzata da Giacomo Bevilacqua e verrà presto svelata al pubblico.

Tower of God n1 Variant Cover Edition agli Star Days 2021

Giacomo Bevilacqua è tra i precursori italiani del Web Comic grazie all’amatissimo A Panda Piace, che ha avuto un grande successo sia in Italia che all’estero. Lo ha reso celebre anche la sua serie Attica, che trae spunto dalla tradizione orientale.

Il primo attesissimo volume di Tower of God avrà, per la gioia dei fan, una doppia sovraccoperta; a quella regular si aggiunge infatti la variant cover realizzata dal fumettista italiano. Questa è ancora inedita, ma verrà svelata presto.

La Variant Cover Edition di Tower of God vol.1 verrà presentata agli Star Days 2021. È possibile prenotare una copia per farla autografare o dedicare da Bevilacqua presso una delle fumetterie che aderiscono all’evento. Potete consultare la lista delle attività che partecipano sul sito ufficiale dell’evento. Alcuni fortunati potranno persino aggiudicarsi uno sketch. La prenotazione va effettuata entro il 30 aprile. Le copie prenotate per la sessione di autografi non avranno sovrapprezzo.

La serie animata Tower of God è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Giacomo Bevilacqua

Giacomo Keison Bevilacqua è nato a Roma nel 1983. La sua carriera da fumettista inizia nel 2006 presso Editoriale Aurea. Nel 2008 vince un premio Micheluzzi per il miglior fumetto online grazie alla sua striscia di fumetti A Panda Piace, che verrà in seguito pubblicata in più di venti volumi. Pubblica con Bao Publishing la sua prima graphic novel a colori, Il suono del mondo a memoria (vincitore del premio lettori Feltrinelli nel 2017). La sua saga in sei volumi Attica, che presenta uno stile molto simile a quello dei manga, vince il premio Gran Guinigi come Miglior Serie ai Lucca Comics del 2020. A maggio 2021 uscirà la sua nuova graphic novel a colori, Troppo facile amarti in vacanza.