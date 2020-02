Il trailer del nuovo Candyman è online

Pochi minuti fa ha fatto il suo debutto ufficiale online il primo trailer di Candyman. Ad anticiparne il debutto, c’è stato un breve teaser rilasciato nella giornata di ieri, che preannunciava il lancio odierno. Ora finalmente il video completo è disponibile e gli appassionati di horror possono tuffarsi alla scoperta di questo nuovo progetto. Potete trovarlo subito qui sotto.

Candyman, ecco il trailer del nuovo capitolo

Questo nuovo progetto si presenta come un sequel spirituale della pellicola originale, datata 1992. Tutto si incentra sull’opera di un artista che resta affascinato dal mito del Candyman ovvero questa figura misteriosa che, stando alle leggende metropolitane, sarebbe possibile evocare pronunciando il suo nome cinque volte davanti allo specchio. Questo porterebbe all’apparizione del mostro, pronto a uccidere coloro che lo hanno chiamato.

Il trailer di Candyman si presenta come una vicenda coinvolgente e ad alta tensione, come è bene per un horror. Particolarmente azzeccato è l’utilizzo di Say My Name delle Destiny’s Child, in una versione molto rallentata e meno pop. Questo rende l’atmosfera decisamente più inquietante oltre che avere un evidente collegamento narrativo con il testo della canzone.

Questo progetto di portare nuovamente alla ribalta la saga di Candyman vede Jordan Peele nel ruolo di produttore e sceneggiatore. Il comico americano negli ultimi anni si è costruito una reputazione sempre più solida nel mondo dell’horror, dirigendo titoli come Noi e prima ancora Scappa – Get Out, che gli è valso una Nomination per la Miglior regia e una vittoria per la Miglior sceneggiatura originale agli Oscar 2018.

Voi cosa ne dite? Vi ha convinto questo primo trailer del nuovo Candyman? Siete amanti del genere horror slasher? E soprattutto, avete visto tutta la saga originale?

Candyman farà il suo debutto nelle sale cinematografiche americane il 12 giugno del 2020. A dirigere il film sarà Nia DaCosta, mentre nel cast ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Vanessa Williams.