Trailer per la serie animata Netflix sui Transformers

Netflix ha diffuso un trailer per la serie animata Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege. Show che debutterà sulla piattaforma di streaming quest’anno.

Transformers: War for Cybertron Trilogy: Siege sarà composta da sei episodi di 22 minuti e sarà la prima serie di una trilogia. Prodotta da Polygon Pictures, War for Cybertron vede FJ DeSanto in qualità di showrunner. La serie sarà quindi suddivisa in tre diversi capitoli di cui è stata presentata una prima sinossi ufficiale. Queste la presentazione: “Nel mezzo della guerra in corso per Cybertron, le forze del bene e del male si scontrano mentre cercano la fonte del potere: l’Allspark. Questa potrebbe non essere la vita che immaginavano, ma è una vita per cui vale la pena lottare. Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege arriverà presto, solo su Netflix”.

La serie è anche un videogioco

Transformers: War for Cybertron è anche un videogioco sparatutto in terza persona sviluppato dalla High Moon Studios e pubblicato dalla Activision. È stato pubblicato in America del Nord il 22 giugno 2010 ed in Europa il 25 giugno 2010 per Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Il gioco si svolge sul pianeta Cybertron, prima dell’arrivo dei Transformers sulla Terra. Gli Autobots ed i Decepticons sono coinvolti in una guerra civile. Il gioco può essere giocato utilizzando il punto di vista di uno schieramento o dell’altro, ma cronologicamente inizia con la campagna dei Decepticon.

Il gioco ruota intorno all’utilizzo di una sostanza conosciuta come Dark Energon, che il leader dei Decepticon Megatron crede possa permettergli di far ritornare il pianeta a quella che lui chiama l'”età dell’oro”. Nel 2012 è stato pubblicato un sequel intitolato Transformers: La caduta di Cybertron. Nel 2014 è stato pubblicato un prequel/spin-off di quest’ultimo gioco che presenta pure un versione alternata di Transformers 4, di nome Transformers: Rise of the Dark Spark.