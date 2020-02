Trailer per la terza stagione di Castlevania

È uscito il trailer della terza stagione di Castlevania. L’anime, scritto da Warren Ellis e diretto da Samuel Deats, uscirà sulla piattaforma Netflix il 5 marzo. La terza stagione sarà composta da 10 episodi. Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler delle prime due stagioni di Castlevania.

Castlevania terza stagione, il trailer

Nel trailer vediamo i protagonisti Trevor Belmon (Richard Armitage), Sypha Belnades (Alejandra Reynoso) e Alucard (James Callis) che, dopo aver sconfitto Dracula, realizzano che il loro lavoro non è ancora finito. Mostri e demoni, forse comandati dai vampiri rimasti o forse impazziti per la scomparsa del loro padrone, si aggirano ancora fra gli umani seminando morte e distruzione. Nel trailer vediamo anche la frusta di fuoco, potenziamento supremo per l’arma dei Belmont fin dal primo videogioco (Castlevania, 1986).

Avevamo dato un’occhiata alla produzione della terza stagione a novembre, annunciando che forse sarebbe stata pronta prima del previsto. Sembra che sia andata così, dato che la terza stagione debutterà sugli schermi Netflix il 5 marzo. Castlevania è ispirata all’omonima serie di videogiochi, in particolare al terzo episodio della serie, Castlevania III: Dracula’s Curse, uscito in Europa nel 1992 ed effettivamente prequel del primissimo episodio.

I produttori esecutivi della serie sono lo scrittore Warren Ellis, Fred Seibert, Kevin Kolde e Shankar. Quest’ultimo ha annunciato, ormai più di un anno fa, di avere intenzione di sviluppare una serie basata su Devil May Cry, altro videogioco Capcom (relativamente più recente di Castlevania, il primo episodio è uscito per Playstation 2 nel 2001) con una forte componente soprannaturale. In Devil May Cry si vestono i panni di un mezzo demone, Dante, un investigatore che affronta mostruosi demoni armato di spada e pistole.

Le prime due stagioni di Castlevania sono disponibili per la piattaforma Netflix. La terza stagione uscirà il 5 marzo 2020 e sarà composta da 10 episodi.