Arriva il trailer della serie sulla Fondazione di Asimov

Il trailer dedicato a Foundation, la serie TV basata sui romanzi di Isaac Asimov che uscirà su Apple TV Plus, è stato ufficialmente pubblicato.

Lo sceneggiatore David Goyer ha grande fiducia nel progetto: “Per oltre 50 anni molti hanno tentato di dare vita al Ciclo della Fondazione: è stato una delle influenze principali di Star Wars”. Le aspettative sono alte: “È la più grande opera fantascientifica mai scritta. La storia è intricata, lo stesso tema è immenso, e si svolge nell’arco di migliaia di anni”. Infine arriva un elogio per la Apple: “Se c’è mai stata un’azienda che ha sognato di migliorare la vita delle persone grazie alla tecnologia e all’aumento delle connessioni, quella è la Apple ed è qualcosa di molto vicino a quello in cui Asimov credeva”.

Il cast di Foundation

Protagonisti del telefilm saranno Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn. Oltre a Terrence Mann e Cassian Bilton. David S. Goyer sarà lo showrunner. La prima stagione di Foundation sarà composta da dieci episodi. L’uscita è prevista per il 2021. I libri scritti da Isaac Asimov si svolgono in un’epoca in cui la Via Lattea è sotto il controllo dell’Impero Galattico. Un matematico chiamato Hari Seldon sviluppa un metodo per conoscere quando avverrà la caduta dell’impero. Il tutto porta alla nascita di un gruppo chiamato La Fondazione per preservare e costruire la conoscenza umana e velocizzare la crescita di un nuovo impero.

Foundation ambientata 50.000 anni dopo la scoperta dell’energia atomica, si suddivide in cinque parti, per un totale di 47 capitoli. Ogni parte, esclusa la prima e la quarta, è caratterizzata da una crisi, denominata Crisi Seldon. Nello show Lee Pace avrà la parte di Fratello Giorno, l’Imperatore della Galassia al potere nel periodo in cui si svolgono gli eventi. Jared Harris sarà invece Hari Seldon.