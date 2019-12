Tenet: il trailer ufficiale

Tutto ha avuto inizio col teaser di Tenet, mostrato solo in esclusiva alle prime proiezioni IMAX di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Poi il silenzio. Trapelato online in formato bootleg, poi rimosso. Fino a oggi: ecco finalmente il trailer ufficiale di uno tra i film più attesi del prossimo anno: Tenet.

Tenet: online il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Per quanto la trama del nuovo film di Christopher Nolan (il regista dietro Inception, Interstellar, Dunkirk e la trilogia del cavaliere oscuro), fosse un enorme mistero, alcuni dettagli sulla proiezione del trailer erano già stati svelati col promo pubblicato sul sito ufficiale di Tenet: sulla pagina appariva un logo palindromo, Tenet per l’appunto, che ruotava in senso orario. A un certo punto della rotazione, lo sfondo e il font cambiavano colore, da bianchi diventavano neri e viceversa. Questa “casuale” operazione continuava quasi a segnalare, come ha svelato l’utente del forum NolanFans @postal, un orologio che indicava (sempre “casualmente”) la data del 12/19/19.



Il buon caro Christopher, storicamente, è solito deliziare i nostri Natali e Capodanni con i suoi trailer, dato che arrivavano online verso la fine dell’anno. Si è trattata di un’ipotesi azzeccata, dunque, che ha premiato la nostra attesa.

Alcuni fan avevano ipotizzato che il teaser sarebbe stato mostrato nelle proiezioni IMAX di Star Wars: The Rise of Skywalker. Anche in questo caso le ipotesi si fondavano su casi precedenti, dato che qualcosa di analogo era successo con Dunkirk prima delle proiezioni di Rogue One: a Star Wars Story. Magari durante il nuovo film di Star Wars verrà proiettato il prologo anziché il trailer. C’è solo un modo per scoprirlo…

Il giallo si infittisce

I dettagli della trama per Tenet sono rimasti un vero mistero, al punto che Robert Pattinson, protagonista del film insieme a John David Washington, aveva affermato di aver letto la sceneggiatura solo una volta mentre era chiuso in una stanza. Questa schiacciante segretezza ha fatto ipotizzare ad alcuni che il film potesse essere un sequel segreto di Inception.

Per ora sappiamo che il film è un thriller che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale e che Nolan firma anche la sceneggiatura.

Secondo una recente intervista, l’attore Aaron Taylor-Johnson racconta del film: “Quando mi si è presentata l’occasione di provare a recitare in uno dei suoi film, sono stata la prima persona ad alzare la mano, dicendo: ‘Lasciami provare’. Sono stato molto fortunato ad essere stato accettato nel cast di Tenet. Lavorare con Nolan è lavorare con una leggenda. È straordinario vederlo lavorare, come regista, come mette insieme i suoi film. Sta sicuramente cercando di allargare i confini del cinema”. Nel cast, oltre a Washington e Pattinson, vi saranno Elizabeth Debicki (The Man From U.N.C.L.E., Guardians of the Galaxy Vol. 2), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron, Kick-Ass), Michael Caine (The Dark Knight, The Prestige), Kenneth Branaghm (Dunkirk, Murder on the Orient Express), Clémence Poésy (A Bruges, Harry Potter e i Doni della Morte), Himesh Patel (Ieri, EastEnders) e Dimple Kapadia (Dil Chatwa Hai, Dabangg).

Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche.

L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.