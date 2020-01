Transformers, in arrivo due film tra cui un reboot ispirato a Beast Wars

La saga cinematografica di Transformers avrà presto un reboot. La serie, dopo aver visto una crescita negli incassi nei primi capitoli, ha visto piano piano diminuire i risultati al box office nel tempo, soprattutto da dopo il terzo capitolo. Per questo nel 2018 ha proposto un nuovo approccio con il prequel Bumblebee, ben accolto dalla critica. E a quanto pare ci sono due nuovi titoli in cantiere per proseguire su quella strada.

Transformers, in arrivo un reboot e un sequel di Bumblebee

Questi progetti seguiranno due linee formalmente slegate, ma che probabilmente si ricollegheranno presto. Il primo sarà probabilmente un sequel del film sopracitato, che approfondirà la storia di Bumblebee. Resta aperta la possibilità che non si tratti di un vero e proprio seguito, ma comunque di un progetto strettamente legato alle vicende narrate nella pellicola del 2018.

Il secondo invece sarà un reboot della saga di Transformers. Siamo ancora nelle fasi assolutamente iniziali dello sviluppo, per cui anche qui è difficile definire quale sarà l’approccio. Vista la vicinanza temporale con gli ultimi capitoli e i risultati non ottimali ma non del tutto disastrosi, sembra probabile che non sarà una completo riavvio. È facile immaginarsi che ci sarà un rilancio con un nuovo approccio, che sappia di nuovo senza cancellare quanto visto in precedenza.

Stando a quanto trapelato finora, questa pellicola avrà James Vanderbilt alla sceneggiatura e sarà basata sulla serie Transformers: Beast Wars. Realizzata in computer grafica, narrava dello scontro dei discendenti di Autobots e Decepticons, rispettivamente i Maximals e i Predacons.

Cosa ne pensate? Credete che la saga di Transformers abbia bisogno di un reboot? E cosa vorreste vedere in un eventuale sequel di Bumblebee?