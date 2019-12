Transformers Vs The Terminator: il fumetto crossover

Transformers è uno dei più grandi franchise di sempre, e l’unica cosa che potrebbe farlo diventare ancora più vasto e famoso, è l’eventualità di farlo collidere con un altro franchise della stessa importanza. E a quanto pare succederà! Questa volta, gli Autobots e i Decepticons di Transformers si scontreranno con l’universo di Terminator.

I due editori statunitensi Dark Horse Comics e IDW Publishing hanno infatti deciso di fare squadra per dare il via ad una nuova miniserie-evento a fumetti che sarà intitolata Transformers vs. The Terminator, in occasione della quale due dei più grandi franchise di sempre collideranno. Composta da quattro albi a fumetto in uscita a cadenza mensile, Transformers vs The Terminator sarà scritta da David Mariotte, John Barber e Tom Waltz. Ai disegni troveremo invece Alex Milne.

Il primo albo di Transformers vs. The Terminator debutterà nei comic book shop statunitensi con varie cover. Oltre a quelle ad opera di Gavin Fullerton (Samurai Jack: Lost Worlds, Bags) e di Alex Milne, ci saranno due variant in edizione limitata illustrate rispettivamente da Freddie E. Williams II (Batman/TMNT) e da Francesco Francavilla (Star Wars Adventures).

“Ricordo ancora il brivido e il terrore viscerale che provai quando vidi per la prima volta The Terminator. Riguardarlo mi fa venire ancora il batticuore” ha affermato John Barber, co-writer di Transformers vs The Terminator e Editor-in-Chief di IDW Publishing. “Ho lavorato su Transformers a lungo, in questi anni, e l’opportunità di combinare questi due universi è troppo eccitante per sprecarla.”

“Transformers ha costituito una parte importante della mia infanzia. Mi affascinava e volevo vedere come Optimus Prime avrebbe sventato i piani di Megatron” ha rivelato il disegnatore Alex Milne. “Più tardi, ho conosciuto Terminator. Mi stupiva l’idea che dei robot facessero finta di essere esseri umani e che venissero mandati indietro nel tempo per dare la caccia a obiettivi specifici. Ora, da adulto, sono davvero lieto di poter lavorare a un progetto che vede queste due icone del genere sci-fi riunite in un’unica serie.”

Edito da IDW, il primo albo della miniserie Transformers vs The Terminator debutterà nelle fumetterie statunitensi a marzo 2020.