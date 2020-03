Iniziano le trasmissioni di Sky Cinema DreamWorks

Prenderà il via domani 1 aprile Sky Cinema DreamWorks, nuovo canale a tema della pay TV tutto incentrato sui lavori del noto studio di animazione. Sarà un’occasione per riscoprire alcuni dei più amati titoli del genere, celebrati dal successo di pubblico e critica negli anni e spesso premiati anche con il Premio Oscar. Un tuffo nei mondi fantastici, per tenere compagnia alle famiglie e agli appassionati per più di due settimane.

Sky Cinema DreamWorks, si parte il 1 aprile

Il catalogo a disposizione è ricchissimo. Si parte da uno dei personaggi di maggior successo per DreamWorks ovvero il verde orco Shrek. Il suo debutto cinematografico nel 2001 ottenne il primo Oscar al miglior film d’animazione della storia, dando il via a un franchise molto ampio e redditizio. Nel corso degli anni uscirono tre ulteriori capitoli dedicati al personaggio, a cui si è aggiunto nel 2011 uno spin-off incentrato sul Gatto con gli stivali.

Tra gli altri film che saranno disponibili sul canale troviamo la bizzarra commedia Baby Boss e il classico Il principe d’Egitto. Questo racconto della storia di Mosè fu uno dei primissimi lavori di DreamWorks Animation, nonché uno dei pochi realizzati in animazione tradizionale.

L’elenco prosegue con due avventure di Po nel mondo delle arti marziali con Kung Fu Panda e il suo sequel, ma anche i fantasy Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Gli appassionati potranno tuffarsi anche nello spin-off su I pinguini di Madagascar, personaggi secondari diventati tra i più amati del franchise bestiale. E poi ancora, avventure nel passato con I Croods e veri e propri viaggi nel tempo con Mr. Peabody & Sherman.

Non può mancare poi Z La Formica. Questo film fu il primo lavoro in assoluto dello studio, lanciandone l’ascesa nel mondo dell’animazione.

Sky Cinema DreamWorks sarà disponibile dal 1 al 19 aprile. I film presentati saranno disponibili anche on demand e sulla piattaforma NOW TV.