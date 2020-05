La storia sta per finire: ecco il teaser che annuncia la data dell'ultima stagione di 13 Reasons Why!

Netflix ha annunciato, attraverso i propri profili social, la data di uscita della quarta ed ultima stagione di 13 Reasons Why, in Italia conosciuta più comunemente come Tredici. La data che i fan della serie devono appuntarsi è quella del 5 giugno 2020. L’annuncio è accompagnato da un video teaser che mostra parti della produzione o delle riunioni con tutto il cast. Le immagini sono accompagnate dalle note di The Night We Met di Lord Huron.

Di seguito il teaser:

Nessuno è mai pronto a dirsi addio, neanche il cast di Tredici. La stagione finale arriva il 5 giugno. pic.twitter.com/hoy8hKmexE — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2020

L’estate scorsa Netflix e il creatore della serie Brian Yorkey hanno annunciato, in collaborazione con una serie di organizzazioni sanitarie e di servizi umani, la decisione di modificare la rappresentazione realistica del suicidio di Hannah. Il gigante dello streaming ha spiegato il perché di questo cambiamento: “Mentre ci prepariamo a lanciare la terza stagione siamo stati attenti al dibattito in corso sullo show”. Per poi spiegare: “Quindi, su consiglio di esperti medici, tra cui la dott.ssa Christine Moutier, Chief Medical Officer presso la American Foundation for Suicide Prevention, abbiamo deciso con il creatore Brian Yorkey e i produttori di modificare la scena in cui Hannah si toglie la vita nella prima stagione”.

Il cast di Tredici

Ricordiamo che nel cast di Tredici, oltre a Katherine Langford sono presenti Dylan Minnette (Clay Jensen), Christian Navarro (Tony Padilla), Alisha Boe (Jessica Davis), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Miles Heizer (Alex Standall). Oltre a Ross Butler (Zach Dempsey), Devin Druid (Tyler Down), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Brandon Larracuente (Jeff Atkins). Un cast corposo che vede anche Tommy Dorfman (Ryan Shaver), Derek Luke (Kevin Porter), Amy Hargreaves (Lainie Jensen), Kate Walsh (Olivia Baker). Infine troviamo (Brian d’Arcy James (Andy Baker), Brenda Strong (Nora Walker), Grace Saif (Amorowat Anysia “Ani” Achola) e Deaken Bluman (Winston Williams).