Tremors: Shrieker Island, il trailer del nuovo film

L’originale Tremors è arrivato nelle sale nel 1990 e, 30 anni dopo, il franchise continua a guadagnare consensi. Arriva ora il primo trailer dell’imminente Tremors: Shrieker Island che uscirà dal 20 ottobre su Blu-ray e DVD. Shrieker Island vede ancora una volta il ritorno di Michael Gross nei panni di Burt Gummer, che ha recitato in tutti i capitoli della serie.

La sinossi ufficiale di Tremors: Shrieker Island

Questa la sinossi del nuovo capitolo: “Quando un gruppo di ricchi cacciatori di trofei modifica geneticamente le uova di Graboid per creare la migliore esperienza di caccia, non passa molto tempo prima che la loro preda sfugga ai confini della loro piccola isola e inizi a terrorizzare gli abitanti di una vicina struttura di ricerca dell’isola”. Quindi: “Il capo della struttura di ricerca e il suo secondo in comando Jimmy individuano l’unico uomo esperto nell’uccisione di Graboid: Burt Gummer”. Inizia l’avventura: “Una volta a bordo, Burt guida il gruppo in un … guerra contro i Graboid più grandi, più veloci e terribilmente intelligenti e gli Shriekers che si moltiplicano rapidamente!”

Nel film troviamo Gross Richard Brake, Jon Heder, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare. Oltre a Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Nero. Brian Brightly si è occupato di scrivere la sceneggiatura del film, che è stato classificato PG-13 . Don Michael Paul si è occupato delle riprese. Tremors è un film del 1990 diretto da Ron Underwood. È il primo film diretto dal regista ed ha avuto vari seguiti, che hanno dato origine ad una serie cinematografica.