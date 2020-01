Un nuovo treno a tema Evangelion sfreccia in Giappone

In Giappone c’è un treno viola, nero e verde che corre dall’aeroporto internazionale Chubu Centrair fino alla stazione Meitetsu Gifu di Gifu. Una curiosa coincidenza che richiami all’unità 01 del famoso Neon Genesis Evangelion? Ovviamente no.



Il treno Evangelion: rotta per casa di Shinji

Questo non è il primo treno ispirato all’anime di Neon Genesis Evangelion. E dato che quest’anno uscirà il nuovo film della serie, Evangelion: 3.0+1.0, probabilmente potrebbe non essere nemmeno l’ultimo. Speriamo soltanto che tutti questi treni, non siano guidati da ragazzini con padri problematici abituati a fissarli con le mani minacciosamente intrecciate.



Nel 2015 era già stato messo sui binari un treno proiettile (uno Shinkansen) a tema Evangelion, che correva tra Osaka e Fukuoka e un altro treno a tema Asuka, lungo la tratta Fuji. In quell’anno ricorreva una data importante per la serie di Neon Genesis Evangelion, infatti nel 2015 cadeva il 20° anniversario della serie. Motivo in più per realizzare un treno dagli interni davvero speciali e altro ispirato alla serie, come per esempio uno smartphone.

A partire dal 15 di questo mese, questo nuovo treno a tema Evangelion inizia la sua corsa. Il suo obiettivo è condurre i passeggeri dall’aeroporto internazionale Chubu Centrair, nella prefettura di Aichi, fino alla stazione Meitetsu Gifu di Gifu.

Quest’ultimo treno Eva terminerà il servizio il 9 marzo. Forse non è casuale il punto di partenza del treno: l’aeroporto internazionale Chubu Centrair ha anche una statua Evangelion, così come Nagoya.