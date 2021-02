Trofeo RiLL: Aperte le iscrizioni alla 27° edizione

Il Trofeo Rill apre anche quest’anno le iscrizioni. Giunto ormai alla sua ventisettesima edizione, è uno dei premi letterari d’Italia più conosciuti ed aprezzati.

Cos’è il Trofeo Rill

Stiamo parlando di un concorso letterario nato per scoprire e valorizzare autori/autrici di storie fantasy, fantascientifiche, horror e così via. Il premio è rivolto a tutti gli appassionati, senza distinzioni.

Nato nel 1994, il Trofeo Rill ha ormai un calendario definito. Prende il via a novembre per concludersi in primavera. La premiazione avviene in autunno, all’interno del Lucca Comics & Games, che patrocina il concorso.

I racconti premiati ad ogni edizione vengono pubblicati (senza alcuna spesa per gli autori/autrici) nelle antologie annuali della collana Mondi Incantati. La collana è attualmente edita dalla Acheron Books.

Come partecipare al concorso

Ogni persona può partecipare con uno o più racconti, purché inediti, originali ed in lingua Italiana. L’iscrizione costa 10€ a racconto, e permette di diventare membro dell’Associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo 2021. Solitamente il racconto va spedito via posta, ma a causa della pandemia gli organizzatori raccomandano l’invio in maniera elettronica.

Ciascun racconto non dovrà superare i 21.600 caratteri, spazi inclusi. L’impaginazione dei racconti è libera.

Il Comitato di Lettura, un gruppo di 20 “giurati” seleziona i racconti, scegliendo una rosa di 4-5 testi che vengono premiati e pubblicati su Mondi Incantati.

Sul sito del concorso sono comunque presenti il regolamento dettagliato, le modalità di partecipazione, una sezione di FAQ.

Quindi in bocca al lupo per tutti coloro che vorranno partecipare!