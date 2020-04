Trolls World Tour, ora disponibile su Rakuten TV

Anche in Italia il film fa il proprio debutto sullo streaming on demand

Con le sale cinematografiche chiuse, le case di produzione si stanno rivolgendo al mondo dello streaming on demand per le proprie release. E così anche l’atteso Trolls World Tour, nuovo lavoro di DreamWorks Animation, si lancia sulle piattaforme online, a partire da Rakuten TV. Da qualche giorno infatti la nuova coloratissima e musicale avventura dei personaggi visti nel primo film del 2016 è disponibile per il noleggio digitale.

Trolls World Tour è ora noleggiabile su Rakuten TV

Una premiére digitale che segue quella di altri titoli distribuiti da Universal Pictures, di un target completamente diverso. Fra questi troviamo ad esempio Emma, L’uomo invisibile e The Hunt, tutti già disponibili sulla piattaforma Rakuten TV.

In questi giorni quindi, se state cercando un film da vedere con la vostra famiglia, magari per digerire il ricco pranzo di Pasquetta, potreste sedervi davanti alla TV e godervi Trolls World Tour. Questo film è disponibile su Rakuten con la formula del noleggio. Una volta effettuata la transazione, sarà possibile vedere la pellicola per 48 ore. Un’ottima scelta per una serata di intrattenimento in compagnia dei più piccoli.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale di Trolls World Tour:

In un’avventura che li porterà in un mondo a loro finora sconosciuto, Poppy e Branch scoprono che la loro non è che una delle sei tribù di Trolls distribuite su sei diverse terre e devote a sei tipi diversi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta per diventare molto più grande e decisamente più chiassoso! Un membro della tribù dell’hard-rock, Regina Barb, aiutata da suo padre, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica e lasciare che il rock regni sovrano. Con il destino del mondo in pericolo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici decidono di visitare tutte le altre Terre per unire i Trolls contro Barb, che vuole sottometterli tutti.

Per maggiori informazioni sul noleggio di Trolls World Tour vi rimandiamo al sito di Rakuten TV.