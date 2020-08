Tron 3: il titolo è stato accidentalmente rivelato da Jared Leto?

Tron 3 è ufficialmente in lavorazione con il regista Lion Garth Davis, lo scrittore It Runs in the Family Jesse Wigutow e la star di Suicide Squad Jared Leto tutti al seguito. Leto ha utilizzato Twitter per esprimere la sua gratitudine e l’entusiasmo per il ruolo. Così facendo potrebbe però aver fatto trapelare accidentalmente il titolo ufficiale di Tron 3, ovvero Tron: Ares. “Sono così entusiasta e orgoglioso di confermare che SÌ – reciterò in TRON. Lavoreremo il più duramente possibile per creare qualcosa che spero amerete tutti. Abbiamo alcune idee molto speciali in serbo per tutti voi”, ha esordito l’attore.

Jared Leto svela il titolo su twitter?

Questo, però, non è quello che ha pubblicato originariamente. In un Tweet che è stato eliminato, Leto non ha semplicemente detto “TRON”. Ha detto, invece, “TRON: ARES“. Si può immaginare che la Disney gli abbia fatto una rapida telefonata per dirgli: “non dirlo ancora”. Potrebbe omunque trattarsi di un episodio accidentale o di un titolo provvisorio di Leto. D’altronde c’è un precedente che potrebbe confermare la sua validità. THR, nel 2017, affermò che Leto stava studiando il personaggio principale di Tron 3 che si chiamava proprio Ares. Un personaggio che non è stato visto né in Tron né in Tron: Legacy, e che potrebbe dunque rappresentare il futuro del franchise futuristico.

Di recente il dirigente musicale della Disney Mitchell Leib ha parlato del futuro del franchise di Tron, avendo supervisionato la produzione dell’ opera dei Daft Punk per Tron: Legacy. Leib ha discusso con il duo di un sequel, confermando inoltre che esiste già una sceneggiatura gradita alla Disney. Queste le sue parole: “Adesso che c’è Disney+ penso che ci siano opportunità di creare contenuti che altrimenti non saremmo stati in grado di creare. Solitamente lavoriamo solo su film che garantiscono al botteghino miliardi di dollari”.