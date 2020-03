Trovato il nuovo professor Langdon per la serie TV

Robert Langdon, il professore di Harvard esperto di simboli creato da Dan Brown, sta per sbarcare sul piccolo schermo. La serie NBC ha trovato colui che vestirà i suoi panni: si tratta di Ashley Zukerman. Nato in America ma cresciuto in Australia, l’attore ha 36 anni, molti meno rispetto a Tom Hanks quando ha rivestito i panni di Langdon ne Il codice Da Vinci. La scelta di un’età diversa è in linea con l’intenzione di raccontare le prime avventure del professore.

La serie andrà in onda su NBC

Prodotta da Imagine Television, CBS TV Studios e Universal Television, la serie sarà inizialmente basata su Il simbolo perduto. Parliamo del terzo romanzo con protagonista Langdon, che avrebbe dovuto essere adattato per il cinema prima che Howard scegliesse Inferno. Considerando che Il simbolo perduto è, cronologicamente, seguente a Il codice Da Vinci, è probabile che la serie seguirà l’esempio di Hannibal.

Se verrà confermata dopo l’episodio pilota, la serie andrà in onda su NBC. Attualmente si sta parlando infatti solo del pilot, che verrà scritto da Dan Dworkin e Jay Beattie, sceneggiatori di Star Trek: Discovery e American Horror Story. Tornando ad Ashley Zukerman, l’abbiamo già visto in altre serie tv, come Manhattan, Designated Survivor e Succession. Oltre a ruoli minori in Fear The Walking Dead e Masters of Sex. Agevolato da una somiglianza estetica con Tom Hanks, per Zukerman questo è il primo importante ruolo da protagonista assoluto di una serie tv.

Nel 2006 Ron Howard ha diretto Il codice da Vinci, prima trasposizione cinematografica della saga scritta da Dan Brown, seguita poi nel 2009 da Angeli & Demoni e nel 2016 da Inferno. I libri di Dan Brown sono stati un successo mondiale, lo stesso purtroppo non si può dire per i film. La serie di film è partita in modo molto positivo con Il codice da Vinci calando però con i due sequel.