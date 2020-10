Nick Frost e Simon Pegg acchiappafantasmi

Simon Pegg e Nick Frost sono una delle coppie comiche più amate del Regno Unito e non solo. I due stanno per tornare a collaborare in un nuovo progetto targato Amazon Prime Video che sta già incuriosendo tantissimi appassionati. Si tratta di Truth Seekers, show comedy soprannaturale, di cui la piattaforma ha rilasciato da poco il primo trailer ufficiale. Potete vederlo qui di seguito.

Truth Seekers, ecco il primo trailer ufficiale

Il trailer da un chiaro assaggio di ciò che gli appassionati potranno godere fra poche settimane. Un’avventura esilarante ma con una venatura soprannaturale. Un tipo di racconto con cui la coppia ha già avuto a che fare, con ottimi risultati.

Di seguito potete trovare la sinossi di questo nuovo progetto in arrivo su Amazon Prime Video:

“Truth Seekers è una serie comedy soprannaturale su una squadra di investigatori paranormali part-time che si uniscono per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali, iniziando a scoprire una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana“.

Lo show, che segna il ritorno di Simon Pegg e Nick Frost fianco a fianco, farà il proprio debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 30 ottobre. Una scelta di data sicuramente non casuale: è facile immaginare tantissimi appassionati seriali che dedicheranno la propria serata di Halloween a una appassionante maratona degli otto episodi da cui è costituito lo show.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo show? Qual è il vostro parere su Truth Seekers dopo questo primo trailer ufficiale? State già contando i giorni in vista del debutto della serie?