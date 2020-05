Tuca & Bertie 2 si farà: Adult Swim salva lo show!

I fan di Tuca & Bertie stanno esprimendo tutta la loro felicità attraverso i social dopo l’annuncio della seconda stagione. Adult Swim trasmetterà infatti il secondo capitolo della serie animata nel 2021 e sarà composto da 10 episodi. Due anni fa, quando Netflix ha deciso di annullare lo show, sul web si è diffuso un forte malumore. In poco tempo è nata una fanbase per contestare la decisione del colosso dello streaming. Ne è susseguita una petizione su Change.org nel tentativo di salvare lo spettacolo, che però al tempo non è bastata. Ora però, grazie all’intervento di Adult Swim, i personaggi di Tiffany Haddish e Ali Wong possono continuare le loro avventure.

Let the party begin. A new season of Tuca and Bertie is coming to Adult Swim in 2021. @aliwong @TiffanyHaddish @lisadraws pic.twitter.com/dmR9yUaTMz — adultswim (@adultswim) May 22, 2020

Da parte sua, la creatrice della serie Lisa Hanawalt si è detta molto contenta della notizia. “Sono una fan delle serie di Adult Swim sin dall’adolescenza, e quindi sono entusiasta all’idea di portare le mie pennute in questo mondo e dare nuova linfa a un decennio di animazione assurda, irriverente, ma anche commovente”, ha ammesso a The Wrap. Lo scorso anno, la creatrice aveva riferito a Deadline gli obiettivi per la narrazione, svelando: “Sono una scrittrice e ho storie che volevo raccontare, quindi è stato bello avere il mio spazio per narrare storie che sono interamente composte da personaggi femminili, per approfondire le sfumature di ciò che significa essere un donna “. Obiettivi che potranno dunque continuare ad esistere grazie alla seconda stagione.

Tuca & Bertie narra le vicende di un tucano e un usignolo

La seconda stagione di Tuca & Bertie riprenderà il filo degli eventi narrati della prima, proponendo nuove avventure basate sulla tenera, comica e incredibilmente realistica amicizia fra un tucano e un usignolo. Le protagoniste del surreale viaggio della serie nella città di Bird Town sono proprio Tuca e Bertie. La prima è un tucano allegro, chiassoso, pronto ad affrontare di petto ogni situazione; la seconda è un usignolo responsabile, deciso, eppure schiavo di manie e insicurezze.