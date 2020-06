Turisti curiosi con Bob e Mack è un nuovo progetto di National Geographic che farà il proprio debutto sulla piattaforma di streaming Disney+. La serie TV che porterà gli appassionati di viaggi in giro per il mondo arriverà con tutti i suoi sei episodi il prossimo 24 luglio. Un’avventura epica tra luoghi inaspettati e tante esperienze eccezionali, fra escursioni, immersioni e parapendio.

Turisti curiosi con Bob e Mack, in arrivo su Disney+

Al centro di questo progetto, la storia di Bob Woodruff e del figlio Mack. Il primo è un ex-corrispondente di guerra, rimasto ferito in seguito all’esplosione di una bomba durante il suo lavoro come inviato in Iraq nel 2006. Bob ha sempre fatto in modo che i figli non crescessero spaventati da quanto gli è accaduto.

Il giornalista ha potuto vedere il lato peggiore di tanti luoghi sulla Terra e ora ci torna con il figlio Mack. L’obiettivo è riscoprire queste location, esplorandone gli aspetti più affascinanti e interessanti. Nel loro viaggio i due andranno a scoprire Nazioni tormentate come la Colombia, il Libano, l’Ucraina e l’Etiopia, seguendo strade poco battute, per riscoprirne il fascino dietro la loro storia difficile.

Un’esperienza che non sarà solamente turistica. Nel corso delle loro avventure i due riscopriranno sé stessi e avranno l’occasione di rinsaldare sempre di più il rapporto tra padre e figlio.

Bob Woodruff ha così commentato l’annuncio dello show:

“Non potrei essere più entusiasta di condividere questa serie con gli spettatori di tutto il mondo. È l’occasione di una vita per stare con Mack e scoprire insieme come ogni luogo del pianeta abbia il potere di sorprendere, stupire e ispirare, nonostante il suo passato“.

