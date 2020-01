Se per i film questo è sicuramente l’anno dei ritorni, per quanto riguarda invece i cinecomics sarà un 2020 di grandi sorprese. Sono molti quelli in arrivo, ai quali si aggiungono alcuni titoli che non hanno ancora, al momento, data d’uscita ufficiale. Che si tratti di Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe o altre saghe, il genere cinecomic nel 2020 regalerà comunque ai fan del genere un gran numero di avventure.

Scopriamo nel dettaglio titoli e date d’uscita dei cinecomics 2020.

CINECOMICS 2020 MARVEL

NEW MUTANTS (2 aprile)

New Mutants (The New Mutants) è un film diretto da Josh Boone. La pellicola, tredicesimo film dell’universo X-Men, è l’adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Cinque giovani mutanti, scoperte le proprie incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, combattono per sfuggire alle colpe del loro passato e salvare se stessi. Attualmente la data di distribuzione nelle sale statunitensi è fissata per il 3 aprile 2020 e in quelle italiane il 2 aprile 2020, dopo tanti rinvii necessari per permettere alla produzione di effettuare riprese aggiuntive.

BLACK WIDOW (29 aprile)

Black Widow è un film supereroistico statunitense diretto da Cate Shortland. Basato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics, è il primo film dove lei è protagonista. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Natasha Romanoff è costretta ad affrontare il suo passato mentre incombe una nuova minaccia. Il film sarà distribuito il 29 aprile 2020 in Italia e il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti. La grande protagonista è Scarlett Johansson che ha dichiarato: “Vedova Nera è un personaggio così amato dai suoi fan che interpretarla non direi che mi facesse paura ma di sicuro in un angolo della mia testa è sempre stato chiaro che si tratta della mia versione del personaggio. Spero che i fan ne siano ispirati, in modo che io ne possa portare avanti l’eredità”.

MORBIUS (31 luglio)

Morbius è un film di supereroi americano basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, prodotto da Columbia Pictures in associazione con Marvel e distribuito da Sony Pictures Releasing. La pellicola è diretta da Daniel Espinosa con la sceneggiatura affidata a Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel ruolo del protagonista troviamo Jared Leto. Nel cast ci saranno inoltre Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson.

VENOM 2 (2 ottobre)

Venom 2 è un film di supereroi americano basato sul personaggio Marvel Comics Venom, prodotto da Columbia Pictures in associazione con Marvel. La pellicola è diretta da Andy Serkis con una sceneggiatura di Kelly Marcel e vede protagonista Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom, al fianco di Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott e Naomie Harris. La data di uscita è stata fissata al 2 ottobre 2020 per i cinema statunitensi.

GLI ETERNI (6 novembre)

Gli Eterni è un cinecomics prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew e Ryan Firpo. Il cast annovera Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Gemma Chan e Kit Harington. La storia dovrebbe iniziare milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra, giungendo forse fino ai giorni nostri…

CINECOMICS 2020 DC COMICS

BIRDS OF PREY (6 febbraio)

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è un cinecomic di supereroi statunitense, in uscita nel 2020, diretto da Cathy Yan. Lo show, formalmente l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Il cast sarà formato da Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor. Riguardo la trama si ripartirà dagli avvenimenti di Suicide Squad dove Batman è scomparso lasciando Gotham City in mano ai criminali.

Harley Quinn, dopo essersi separata dal Joker, decide di unirsi al gruppo Birds of Prey insieme a Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per salvare Cassandra Cain dal nuovo signore del crimine di Gotham City, Maschera Nera. Il film sarà distribuito nei cinema italiani il 6 febbraio 2020, negli Stati Uniti il film verrà distribuito il giorno successivo con un divieto ai minori di 18 anni.

WONDER WOMAN 1984 (4 giugno)

Wonder Woman 1984 è un film diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il nono film del DC Extended Universe e sequel di Wonder Woman del 2017. Nel cast troviamo inoltre Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. È il quarto film in cui il personaggio appare dopo essere comparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman e Justice League. L’uscita al cinema del cinecomics è prevista per il 4 giugno 2020.

ITALIANI

DIABOLIK (Data da definire)

Diabolik, il film dei Manetti Bros, è un adattamento cinematografico del celebre personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, con Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore, Miriam Leone in quelli dell’affascinante Eva Kant e Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko. La produzione è di Mompracem e Rai Cinema, in associazione con la casa editrice Astorina, fondata dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, che ancora oggi pubblica le avventure del celebre ladro.

LA TERRA DEI FIGLI (data da definire)

La terra dei figli, l’opera a fumetti di Gipi, diventerà un film prodotto da Indigo Film. Alla regia ci sarà Claudio Cupellini che firma la sceneggiatura con Guido Iuculano e Filippo Gravino. Nel cast troviamo: Leon de La Vallée, Pippo Delbono, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Michelangelo Dalisi, Camillo Acanfora. L’anno di uscita è quello del 2020 mentre non si conosce ancora la data esatta. In una nota rilasciata dalla regia si spiega che: “Il film è una storia di formazione in cui la bellezza e la meraviglia, rappresentate da un adolescente solo al mondo, combattono contro le tenebre di una terra che sembra implacabilmente ostile”.

DAMPYR (data da definire)

Dampyr – Il Film si basa sui primi due numeri dell’omonima serie a fumetti ed è ambientato negli Anni ’90, durante una crudele guerra nei Balcani. Brandon Box, media company specializzata nella creazione di film produce insieme a Sergio Bonelli Editore e a Eagle Pictures il film live action di Dampyr, celebre fumetto horror pubblicato da Bonelli e creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. Nel cast tecnico spiccano il Premio Oscar Giorgio Gregorini, Oscar al Miglior Trucco per Suicide Squad, il costumista Giovanni Casalnuovo (Wanted), Vladimir Furdik (Skyfall) e Lubomir Misak (Il Trono di Spade). L’idea è che questa pellicola sia il punto di partenza per un universo cinematografico incentrato sui personaggi di Sergio Bonelli Editore, come rivelato nella scorsa edizione di Lucca Comics.

E NON FINISCE QUI!

BLOODSHOT (12 marzo)

Bloodshot è un film del 2020 diretto da Dave Wilson con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Bloodshot. Si tratta dell’adattamento cinematografico del fumetto omonimo creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Nello show il grande protagonista è Angelo Mortalli è un killer della mafia che finisce in manette. L’FBI lo inserisce nel programma di protezione testimoni ma viene tradito da un agente, rapito e rinchiuso in un luogo isolato dove verrà sottoposto ad un programma sperimentale. Gli vengono iniettati dei computer microscopici su tutto il suo corpo e così Angelo si trasforma in una macchina invincibile: Bloodshot. Riesce a fuggire ma non ricorda il suo nome. L’uscita del film è prevista per il 12 marzo del 2020.

THE KING’S MAN – LE ORIGINI (13 febbraio)

The King’s Man – Le origini (The King’s Man) è un film scritto e diretto da Matthew Vaughn. Si tratta nello specifico del prequel del film Kingsman – Secret Service. A dirigere la pellicola è sempre Matthew Vaughn, mentre nel ricco cast troviamo Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander e Harris Dickinson.

Questa la sinossi ufficiale: “Mentre i peggiori tiranni e criminali si riuniscono per scatenare una guerra e spazzare via milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per fermarli. Scoprite le origini della prima agenzia spionistica indipendente della storia in The King’s Man”. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 18 settembre 2020. In Italia l’uscita del film è ufficialmente fissata al 13 febbraio 2020.

PROMISED NEVERLAND (dicembre)

Il manga Promised Neverland di Kaiu Shirai ispirerà un adattamento cinematografico live action di produzione giapponese. L’uscita del film è prevista nei cinema giapponesi nel dicembre del 2020. Promised Neverland è una serie manga che ha preso il via in Giappone nel 2016 ed è pubblicata in Italia da J-Pop. La storia racconta le vicende di un gruppo di ragazzini che vivono reclusi in un orfanotrofio e i vari misteri che girano attorno a esso.

E ora che avete scoperto i cinecomics che ci aspettano nel 2020, qual è il vostro preferito? Quale attendete con maggiore ansia? Fatecelo sapere!