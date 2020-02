Tutto quello che c’è da sapere sui volumi DC Comics targati Panini

Il mese di gennaio 2020 sarà ricordato a lungo dagli appassionati di fumetti DC Comics. Panini Comics ha infatti annunciato di essere il nuovo editore dei racconti di Batman, Superman, Wonder Woman e tutti gli altri personaggi pubblicati dall’editore americano.

Una grande rivoluzione per il mercato del fumetto italiano, che per la prima volta vedrà distribuiti dall’editore modenese sia i racconti della Casa delle Idee che quelli della Distinta Concorrenza. Il D-day per lo sbarco del nuovo editore DC in Italia è fissato per il 2 aprile durante Play – Festival del gioco di Modena, evento che farà da vetrina e primo approccio per i lettori con i nuovi prodotti DC targati Panini.

Un nuovo editore che si presenta tra gioie e timori dei lettori, ma che fin dalle prime dichiarazioni sembra avere tutte le intenzioni di presentare un ambizioso e variegato programma editoriale. Spillati, volumi brossurati e cartonati; grandi ritorni e le novità più recenti dell’etichetta Black Label. Il programma Panini per le novità DC parte in grande stile presentando oltre cinquanta titoli nei soli primi mesi di pubblicazione.

Scopriamo insieme quali sono i progetti di Panini Comics per le prossime pubblicazioni DC Comics in Italia.

Panini e DC, un matrimonio in grande stile

A partire dal prossimo aprile gli eroi DC Comics troveranno una nuova casa e per festeggiare l’approdo in Panini l’editore modenese ha pensato a degli speciali albi. Stiamo parlando dei numeri Alfa, albi spillati in cui trovare le origini di diversi personaggi, oltre ad alcuni fra i capitoli più significativi della loro storia. Icone del fumetto e della cultura popolare come Superman, Batman o Wonder Woman, personaggi che una volta in più si proporranno a lettori vecchi e nuovi.

Sempre ad aprile inizierà la pubblicazione delle serie regolari, in volumi spillati, che potremo trovare sia in edicola che fumetteria. Nello specifico parliamo di:

Batman , con alternati cicli di Batman e Detective Comics. Quindicinale da edicola.

, con alternati cicli di Batman e Detective Comics. Quindicinale da edicola. Superman , con alternati cicli di Superman e Action Comics. Quindicinale da edicola.

, con alternati cicli di Superman e Action Comics. Quindicinale da edicola. Justice League , Wonder Woman e DC Event , in cui saranno racchiusi gli eventi del Multiverso DC. Tutti mensili pubblicati in edicola.

, e , in cui saranno racchiusi gli eventi del Multiverso DC. Tutti mensili pubblicati in edicola. Esclusivi per le fumetterie saranno invece i monografici in cui poter leggere Aquaman, Flash, Harley Quinn e Lanterna Verde.

Tutti questi volumi, insieme ai numeri Alfa, saranno inoltre presentati nella speciale versione City Edition. Per festeggiare il sodalizio fra Panini e DC, l’editore ha pensato a delle cover ambientate in alcune città italiane per legare ancor di più gli eroi con il nostro Paese. Al momento l’unica copertina rivelata è quella di Batman, che vedrà il Crociato incappucciato muoversi fra i tetti di Modena.

Edizioni regolari ma non solo, gli speciali volumi Panini – DC Comics

Se da un lato le serie regolari in spillato rappresentino uno fra i capisaldi della produzione supereroistica americana, grande attenzione sarà riservata alle raccolte in volume. Si partirà infatti subito fortissimo grazie a DC Library, un progetto studiato per fumetteria e libreria legato alle più famose storie DC. I primi titoli annunciati sono Watchmen, All Star Superman, Joker di Brian Azzarello, Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Flash: Rinascita, Superman: per il domani e le speciali edizioni deluxe dei numeri 1000 di Batman e Superman.

Una collana, la DC Library, che nelle intenzioni dell’editore si vorrà proporre ad ogni tipo di lettore, presentando nuove traduzioni e contenuti aggiuntivi mai visti in Italia. Oltre a questo la collana presenterà una propria coerenza nella sua veste grafica ed editoriale, diventando di fatto una collana appetibile anche ai vecchi lettori DC Comics.

Non mancheranno poi i volumi fuori formato, come gli speciali volumi DC Black Label. La più recente etichetta legata al fumetto autoriale sarà presentata anche in Italia in formato prestige plus. I primi volumi saranno Batman – L’ultimo Cavaliere sulla terra e Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro: Il bambino d’oro di Frank Miller e Rafael Granpà.

Le nuove pubblicazioni DC non finiscono qui, con i primi volumi annunciati ufficialmente sul numero 342 di Anteprima che arrivano fino al mese di luglio. Da segnalare l’intenzione di Panini nel rendere disponibili alcuni fra i capisaldi della storia del fumetto in edizioni dall’altissima fogliazione. Parliamo di volumi di quasi 1500 pagine in formato Omnibus, che racchiuderanno le intere saghe di Quarto Mondo di Jack Kirby e di The Invisibles di Grant Morrison.

Cosa ci riserverà il futuro?

A più di un mese dall’arrivo dei titoli DC Comics targati Panini nelle fumetterie italiane l’entusiasmo verso questa nuova avventura editoriale è tangibile. Per troppo tempo i lettori DC hanno dovuto sottostare a continui cambi di pubblicazione e tempistiche non sempre rispettate. Un susseguirsi di incertezze che ha portato molti di loro ad allontanarsi da queste pubblicazioni, volgendo la propria attenzione altrove.

Il primo obiettivo per Panini Comics dovrà essere quello di fare nuovamente innamorare i lettori di questi personaggi, vere e proprie divinità in terra. Puntualità nelle uscite, cura editoriale e un’uniformità grafica sembrano essere le colonne portanti su cui Panini baserà questa nuova avventura editoriale. Un unico storico per il panorama fumettistico italiano. La coerenza editoriale sarà il tassello cardine grazie al quale permettere a lettori nuovi o navigati di avvicinarsi al vastissimo Multiverso in cui agiscono tutti gli eroi DC.

Personaggi divenuti parte della cultura popolare che, partendo dalla storica Trinità composta da Batman, Superman e Wonder Woman, hanno poi visto ingrandire le proprie fila con decine e decine di eroi e villain. Senza dimenticare la storica etichetta Vertigo, fondamentale per lo sviluppo del fumetto destinato agli adulti della quale Panini continuerà a pubblicare i racconti.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di tenervi aggiornati tramite i canali social Panini, oltre a consultare periodicamente i cataloghi editoriali e visitare le fiere di settore.

Da parte nostra non possiamo far altro che augurare il meglio a Panini Comics per questa nuova, stimolante, sfida editoriale. Un percorso che speriamo nei prossimi mesi possa portare sempre più lettori a scoprire alcuni fra i capisaldi del fumetto mondiale.