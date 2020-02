Twin Peaks: Kyle MacLachlan ricrea una scena iconica a basso budget

Oggi è il Twin Peaks Day, si commemora il giorno in cui l’agente dell’FBI Dale Cooper entrava nell’iconica cittadina per indagare sulla morte di Laura Palmer. A celebrare questa ricorrenza è stato proprio Kyle MacLachlan con tanto di video. In questo ha ricreato l’indimenticabile scena, invitando i fan a seguirlo su TikTok e a condividere i duetti. “Diane, 11 e 30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks“, ha scritto. Per poi aggiungere: “Cinque miglia a sud del confine canadese, dodici miglia a ovest del confine statale. Non ho mai visto così tanti alberi in vita mia”. A rendere il video ancora più divertente è MacLachlan che sembra guidare una cyclette con un finestrino fatto a mano.

Diane, it’s 11:30 am, February 24th. Entering the town of #TwinPeaks…and @tiktok_us https://t.co/LMDbiHaHn9 Tag me in your duets today and I’ll share some of my favorites 🌲☕️🚗 #TwinPeaksDay pic.twitter.com/oKAAIiozRA — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) February 24, 2020

La serie, presentata per la prima volta nel 1990, festeggia il 30° anniversario del suo lancio. I segreti di Twin Peaks è una serie televisiva statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost. Fu trasmessa in due stagioni dal canale televisivo ABC, dall’8 aprile 1990 al 10 giugno 1991. La serie è ambientata nella fittizia cittadina montana di Twin Peaks, situata nello Stato di Washington, a cinque miglia dal confine tra Stati Uniti e Canada. L’apparente tranquillità del paesino è turbata dal ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una delle ragazze più popolari della città. Le indagini sono affidate alla locale polizia e anche all’agente speciale Dale Cooper dell’FBI e permettono di far affiorare il lato oscuro del luogo e dei suoi abitanti.

Un revival di Twin Peaks è stato trasmesso nel 2017 da Showtime

