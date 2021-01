UCI Cinemas offre le proprie sale per la vaccinazione Covid-19...

UCI Cinemas sostiene la campagna di vaccinazione Covid-19, mettendo a disposizione le proprie sale cinematografiche per la somministrazione del vaccino. Un aiuto logistico verso le autorità sanitarie nazionali e locali, per mantenere il distanziamento sociale mentre si immunizza la popolazione. Sperando presto di poter tornare in sala anche per guardare un bel film.

UCI Cinemas mette a disposizione le sale per la vaccinazione Covid-19

Sebbene al momento le sale siano chiuse, l’estate scorsa è stato possibile guardare qualche film (come Tenet, per esempio). Quindi UCI aveva già messo in pratica le misure necessarie per implementare il distanziamento sociale. Controllo dei flussi di accesso e uscita, distanziamento sociale nei luoghi comuni e nelle sale, stand con gel sanificante. Tutte misure che ora mette a disposizione per la somministrazione del vaccino.

UCI Cinemas ha 42 multisala, con oltre 400 sale di diversa capienza sparse in tutta Italia. Tutti i cinema sono ben collegati con i trasporti pubblici e hanno un parcheggio capiente, visto che la maggior parte si trova in centri commerciali. Questo significa che è facile raggiungere le sale anche durante la vaccinazione.

Vaccino al cinema

Vista la situazione sanitaria, UCI Cinemas sta contattando le autorità sanitarie regionali e locali per aprire le porte delle multisala per la vaccinazione contro il Covid-19. Il gruppo ODEON Cinemas, società europea a cui UCI appartiene, ha già firmato accordi con i rispettivi enti di altri Paesi per offrire il proprio aiuto in questa situazione emergenziale.

Da amanti del cinema, ci auguriamo che questo accordo aiuti a velocizzare il processo di vaccinazione e lo renda più sicuro. In modo da poter tornare presto in sala in sicurezza, a guardarci un film sapendo che il cinema in cui ci troviamo ha contribuito allo sforzo vaccinale.

Qui trovate il sito ufficiale di UCI, che speriamo presto avrà una programmazione. E che duri più della riapertura di giugno.