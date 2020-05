Ufficiale anche lo show di Star Wars di Leslye Headland...

La Disney, oltre ad aver annunciato un nuovo film di Star Wars che sarà diretto da Taika Waititi, ha ufficializzato un nuovo show del franchise affidato a Leslye Headland. Quest’ultima, nota per aver diretto Russian Doll, sarà sceneggiatrice, showrunner e regista. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

Nei mesi scorsi il portale Variety sosteneva che la serie sarebbe stata “incentrata sulle donne” e non collegata alle linee temporali di altri film e spettacoli di Star Wars. La serie della Headland si aggiunge a quelle già in programma per Disney+, accanto a The Mandalorian – la cui seconda stagione è già in post-produzione – e alle annunciate serie su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

Grandi annunci per i fan di Star Wars

Una giornata, quella del 4 maggio, che è stata davvero indimenticabile per i fan della saga Star Wars. Oltre alla conferma della serie di Leslye Headland, Disney ha annunciato che Taika Waititi ha firmato per dirigere un film di Star Wars. Non è però chiaro per quando sia prevista l’uscita nelle sale cinematografiche. Waititi, ne nuovo progetto, sarà affiancato da Krysty Wilson-Cairns, che ne curerà la sceneggiatura. Anche se questo sarà il suo primo film di Star Wars, Taika Waititi non è estraneo all’universo di Star Wars. L’anno scorso ha diretto il finale di stagione acclamato dalla critica di Star Wars: The Mandalorian su Disney+.

Ricordiamo che Star Wars è un franchise creato da George Lucas, che si sviluppa da una saga cinematografica iniziata nel 1977 col film Guerre stellari, sottotitolato retroattivamente Episodio IV – Una nuova speranza. I film hanno goduto di un vasto successo commerciale e di pubblico. Basti pensare all’ incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe.