Wonder Woman 1984 è stato ufficialmente rinviato. L’uscita è ora prevista per agosto negli Stati Uniti. La Warner Bros ha preso la decisione dopo aver considerato che la maggior parte dei cinema rimarranno chiusi oltre il 5 giugno. È per questo che si è arrivati alla data del 14 agosto. Pochi giorni fa era trapelata la notizia che la major stesse pensando di far debuttare la pellicola di Patty Jenkins direttamente in streaming, l’indiscrezione è stata perà smentita dalla Warner che ha invece svelato di voler riservare l’uscita della pellicola ai cinema.

L’annuncio del rinvio del film è arrivato direttamente da Toby Emmerich della Warner. Ecco le sue parole: “Quando abbiamo dato il via libera a Wonder Woman 1984, lo abbiamo fatto pensando a un film per il grande schermo: siamo entusiasti di annunciare che la Warner Bros lo proporrà al cinema il 14 agosto”. Per poi aggiungere: “Speriamo che il mondo, ora di allora, sia in uno stato più sicuro e salutare”.

Patty Jenkins spiega la scelta di Kristen Wiig

Nel cast tornerà ovviamente Gal Gadot nei panni della protagonista nuovamente accompagnata dal misteriosamente redivivo Steve Trevor di Chris Pine. Insieme a loro anche Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. Di recente la regista del film, Patty Jenkins, ha spiegato la decisione di scegliere Kristen Wiig come villain in Wonder Woman 1984. Ecco le parole della filmmaker: “Nella storia originale, Cheetah è spesso qualcuna che è amica di Diana, ma è gelosa di lei”. L’attrice è riuscita a convincerla: “E credo che Kristen riesca a interpretare un personaggio che è a entrambi gli estremi dello spettro, è la tua amica affettuosa e divertente che è gentile e interessante e poi può trasformarsi in qualcosa di completamente differente”.

La regista ha anche riflettuto sul fatto che questo personaggio sia una donna. Tuttavia, esattamente come per la protagonista, Jenkins ritiene che si tratti comunque di figure universali, a prescindere dal loro genere.