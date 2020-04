Un altro grande ritorno per Star Trek: Picard?

Un grande ritorno in programma per Star Trek: Picard? Nella seconda stagione ritornerà un personaggio iconico della serie originale Star Trek: The Next Generation. L’attore ha confermato la sua presenza dopo qualche incertezza. Scopriamo chi è il personaggio che dovrebbe tornare nella seconda stagione di Star Trek: Picard.

Picard, un vecchio amico

Di chi stiamo parlando? Di Geordi La Forge, ovviamente, l’ingegnere capo dell’astronave Enterprise. LeVar Burton, interprete del ruolo nelle sette stagioni della serie e nei quattro lungometraggi, ha confermato la sua presenza dopo un’iniziale titubanza. Durante un’intervista a Entertainment Weekly gli è stato chiesto se avrebbe fatto un’apparizione nella nuova serie prima o poi.

“Come lo dico senza mettermi nei guai… Penso che sia ragionevole assumere che quelle persone fanno ancora parte facciano ancora parte della vita di Picard e – sì, perché no – sì, decisamente! Ci vedrete tutti, probabilmente non nello stesso momento ma, sapete, mai dire mai.“

Non solo La Forge apparirà nella seconda stagione quindi, ma presto o tardi potremmo rivedere William Riker, Worf e Deanna! Una notizia che farà piacere a tutti i fan di Star Trek: The Next Generation.

Star Trek: The Next Generation è la serie sequel dell’originale con William Shatner e Leonard Nimoy. Ambientata un secolo dopo gli eventi della prima serie, vede un equipaggio tutto nuovo a bordo dell’Enterprise. Andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1994 (da noi è arrivata nel 1991) è durata ben sette stagioni e ha prodotto quattro lungometraggi.

Star Trek: Picard è uscita a inizio 2020, distribuita in Italia su Amazon Prime Video. Racconta della vita del capitano Jean-Luc Picard vent’anni dopo gli eventi del film Nemesis e sta riscuotendo un buon successo (qui la nostra recensione, ma attenzione agli spoiler!). Cosa ne pensano i fan di vecchia data del ritorno di La Forge in Star Trek: Picard?