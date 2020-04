Un disegno di Leiji Matsumoto all’asta per l’ospedale di Torino...

Il creatore di Capitan Harlock si prodiga per l'ospedale di Torino e per l'Italia

Leiji Matsumoto ha donato un disegno da mettere all’asta per aiutare l’ospedale di Torino. La notizia arriva tramite Facebook dalla pagina dell’Associazione Culturale Leiji Matsumoto. Il Maestro, sapute le condizioni di emergenza del nostro paese, ha deciso di indire un’asta per un suo disegno personalizzato. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare mascherine e dispositivi per aiutare l’ospedale di Torino, che l’anno scorso ospitò e aiutò Matsumoto stesso.

Andrà tutto bene, Capitan Harlock

Segue la dichiarazione del Maestro Matsumoto.

“Ho saputo dagli organi di informazione giapponese della situazione tragica italiana legata alla pandemia da Coronavirus, della sofferenza del vostro popolo e del paese che amo tanto. In particolare ho appreso delle difficoltà degli ospedali nel curare i malati, ma allo stesso tempo della forza e del coraggio dei medici e degli infermieri italiani. Ho pensato al personale dell’ospedale Molinette di Torino che si è preso cura della mia salute; i loro volti e la loro energia, insieme alle cure, mi hanno consentito di tornare a stare bene. A tutti quelli che come loro mettono a rischio la propria vita per quella degli altri va il mio pensiero, ed il mio auspicio che #andràtuttobene. Coraggio Italia!”

E questa è la dichiarazione della pagina Associazione Culturale Leiji Matsumoto.

“Il Maestro Leiji Matsumoto ci ha chiesto di divulgare questo messaggio ed ha disegnato uno shikishi raffigurante Capitan Harlock di buon auspicio per il nostro paese. Il disegno verrà messo all’asta e l’intero ricavato devoluto per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale infermieristico e medico dell’ospedale Molinette di Torino, dove il Maestro era stato ricoverato a novembre.”

L’asta termina domenica 26 aprile 2020 alle ore 15. Se volete partecipare, dovete seguire questo link. Nel momento in cui scriviamo il disegno ha raggiunto la ragguardevole cifra di 3.610,00 euro. Pensate che parteciperete all’asta di Leiji Matsumoto per l’ospedale di Torino?