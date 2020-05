Un nuovo episodio di Tiger King in arrivo? A suggerirlo è il dottor James Liu, veterinario membro del team di produzione della serie Netflix, tramite The Hollywood Reporter. Un nuovo episodio che aiuterebbe a contestualizzare non solo i sette episodi della serie, ma anche lo speciale conclusivo. Per ora non esiste nessuna conferma ufficiale da parte di Netflix.

Tiger King, di cosa parla?

Tiger King è una docu-serie presente su Netflix dal 20 marzo 2020. La serie si basa su fatti realmente accaduti ed ha scioccato il pubblico, esplodendo in un successo tale che è in lavorazione una serie fiction con protagonista Nicolas Cage. Lo show è uno sguardo realistico e impietoso sul mondo americano degli zoo di grandi felini. Un mondo che nasconde sfruttamento, droga, contatti con la malavita e metaforiche pugnalate fra colleghi.

Il protagonista, Joe Exotic (nome d’arte di Joseph Allen Maldonado-Passage), gestisce uno zoo di tigri in Oklahoma. I registi, Rebecca Chaiklin ed Eric Goode, hanno scoperto quasi per caso questo personaggio e il suo mondo. Sconvolti dall’eccentricità del personaggio e dai maltrattamenti che avvengono all’interno di questi parchi (e non stiamo parlando solo di felini), i due hanno deciso di filmare Joe Exotic, ricostruirne la storia e la rivalità con Carole Baskin, gestrice del Big Cat Rescue, uno zoo no profit in Florida.

Tiger King, un nuovo episodio?

Forse a causa dei temi trattati, o complice la quarantena che ha costretto tutti a casa, la serie è stata un successo immediato. Il Dr. James Liu ha così rivelato la produzione di un nuovo episodio a The Hollywood Reporter. Secondo il veterinario l’episodio mira “specificamente agisce come un correttivo sia per la serie di sette episodi, sia per lo speciale dopo-show del comico Joel McHale, quest’ultimo non prodotto dai registi.“

Nè i registi, Chaiklin e Goode, né Netflix hanno confermato questa notizia. E voi, avete visto Tiger King?