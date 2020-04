Un nuovo Generale Lane debutta in Superman & Lois

Dylan Walsh è stato ingaggiato per vestire i panni del Generale Sam Lane nella prossima serie Superman & Lois. La descrizione del personaggio riportata per la serie vede il generale come un uomo che vuole mantenere l’America e il mondo sicuri da ogni minaccia. Padre di Lois e Lucy, il Generale Lane era stato interpretato in precedenza da Glenn Morshower in Supergirl. La produzione ha però deciso di puntare ad un re-cast per la prossima serie di Superman & Lois.

Dylan Walsh, nato Charles Hunter Walsh è un attore statunitense, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Nip/Tuck, in cui interpreta il dottor Sean McNamara. Nel 2003 iniziò a vestire i panni del dottor Sean McNamara in Nip/Tuck: questo ruolo gli venne affidato dal creatore della serie Ryan Murphy dopo che lo stesso lo incontrò, e riconobbe, in un bar. Ora sta a lui il compito di vestire i panni del Generale nella prossima serie.

Il pilot di Superman & Lois è scritto da Todd Helbing

Superman & Lois sarà incentrata sul “supereroe più famoso del mondo, e la giornalista più famosa dei fumetti”. I due dovranno gestire lo stress, la pressione e le complessità che accompagnano l’essere genitori nella società di oggi. Il pilot sarà scritto e prodotto da Todd Helbing (produttore anche di The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. La produzione avverrà in collaborazione tra la Berlanti Productions e la Warner Bros. Television.

Elizabeth Tulloch (Lois Lane), in una recente intervista ha ammesso: “Quando Todd Helbing, lo showrunner, mi ha raccontato la storia scritta per il pilot di Superman & Lois mi sono emozionata”. Per poi aggiungere che: “È davvero bella ed è qualcosa che non abbiamo mai visto prima con questi personaggi, credo che sarà una gran serie”. Ricordiamo che Lois Joanne Lane, coniugata Kent, è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938, pubblicato dalla DC Comics. Lois Lane è una giornalista esperta, il cui contributo al giornalismo investigativo le è valso l’ambito Premio Pulitzer.