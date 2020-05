Un tour virtuale al Museo dello Studio Ghibli

Avete mai desiderato di fare un tour al Museo dello Studio Ghibli? Sul canale Youtube ufficiale sono stati pubblicati quattro brevi video che mostrano le meraviglie del museo. I luoghi sono direttamente ispirati alle opere dello Studio Ghibli. Il museo si trova a Mitaka, sobborgo ovest di Tokyo. Vediamo alcune di queste esposizioni permanenti.

Il Ghibli Museum Café

Una piazza magnifica

Uno studio disordinato

Un affresco straordinario

Il Museo Ghibli è stato aperto nel 2001 (qui potete trovare il sito ufficiale in giapponese e inglese), voluto da Hayao Miyazaki e incentrato sulle opere dello Studio Ghibli. Gorō, il figlio del maestro, ha aiutato il padre a progettarlo. Il museo ospita mostre permanenti e non, tutto ispirato ai lavori dello studio giapponese. Parlando del figlio, è opportuno segnalare che lo Studio è al lavoro su due nuovi lungometraggi, e Gorō stesso sta affiancando il padre nell’animazione.

Lo Studio Ghibli ha prodotto film d’animazione che sono diventati delle pietre miliari del genere. Niente di strano che sia stato deciso di aprire un museo ispirato, vista l’altissima qualità dei film. Il loro primo lavoro “autonomo”, cioè in cui non sono stati subordinati alla produzione di un lungometraggio ispirato a manga o romanzi (come può essere stato Lupin III – Il castello di Cagliostro), è stato Nausicaa della Valle del vento (1983). Lavori che hanno fatto conoscere lo Studio Ghibli in occidente sono Princess Mononoke (1997), Il castello errante di Howl (2004) e La città incantata (2001), che ha guadagnato l’Oscar per il miglior film di animazione nel 2003).

Di recente è stato annunciato che materiale inedito appartenente allo Studio sarà portato negli Stati Uniti per una mostra al Museo degli Oscar. È ormai assodato che l’animazione sia una vera e propria forma d’arte. E voi, avete già fatto un tour al Museo Ghibli di Tokyo? E se non ci siete mai andati, cosa ne pensate di questi ambienti direttamente ispirati ai film di Miyazaki?