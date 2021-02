Universal Pictures pubblica il trailer di Una donna promettente. Il nuovo film con Carey Mulligan è diretto da Emerald Fennell, alla sua prime esperienza come regista. Il film racconta di una vendetta molto particolare e tratta di un tema molto delicato.

Una donna promettente: ecco il trailer del nuovo film Universal Pictures

Carey Mulligan torna sulle scene con un film targato Universal Pictures. Una donna promettente, scritto e diretto da Emerald Fennell è a metà tra una commedia nera e un thriller. La pellicola ha già collezionato quattro nomination ai Golden Globes ed è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2020.

Il film racconta la storia di Cassie, interpretata da Carey Mulligan, che attua una sua personale vendetta a seguito di un’evento molto traumatico che le ha cambiato la vita per sempre. Le sue vittime sono uomini, che fingendosi bravi ragazzi, approfittano delle ragazze ubriache. L’obbiettivo di Cassie è proprio quello di smascherare questi predatori e dare loro una lezione su come debbano essere trattate le donne e sul rispetto che è loro dovuto. Nel cast del film troviamo anche Bo Burnham, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Christopher Mintz-Plasse e Max Greenfield.

Originariamente l’uscita del film era prevista per il 17 aprile 2020, in seguito è stata rimandata a causa della pandemia di COVID-19 negli Stati Uniti. Il film è stato distribuito da Focus Features nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 dicembre 2020 e prossimamente arriverà anche in Italia. Non ci resta dunque che aspettare per gustarci la nuova interpretazione di Carey Mulligan che ricordiamo, nel 2010 è stata candidata agli Oscar come Miglior attrice protagonista per An Education. Il ruolo di Cassie le varrà una nuova nomination?