Una famiglia in quarantena ricrea la sigla dei Simpson

Una famiglia in quarantena ha ricreato la sigla dei Simpson. Joel A. Sutherland, il padre, ha postato il video su Twitter e internet si è scatenato. Fra i numerosissimi commenti ci sono quelli di alcune reti televisive (ABC News, il brasiliano Metròpoles e WADF-TV di Kansas City) che chiedono il permesso di poter usare il video nelle loro notizie e social media.

Social Isolation, Day 23

Kids: We're booooored! What can we do?

Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?

Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu

— Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020