Un’asta di Lucca Comics contro il Coronavirus

L’iniziativa raccoglierà fondi destinati al Sistema Sanitario Toscano per la lotta al Coronavirus. Nello specifico, i fondi raccolti serviranno a potenziare e regolamentare i punti di accesso alle strutture ospedaliere tramite l’acquisto e installazione di pannelli che proteggano gli operatori, alleggerendo così la struttura ospedaliera dall’uso esteso di mascherine e schermi facciali protettivi, materiali che in questo modo verrebbero destinati solamente al personale addetto all’assistenza dei pazienti ricoverati.

Ma affrettatevi, avete tempo solo fino a martedì 31 marzo per fare la vostra offerta. Per partecipare vi sarà sufficiente registrarvi sul sito Catawiki. Tutto questo restando a casa, che vi ricordiamo, è la linea guida più importante da seguire in questo periodo, come sostenuto anche dalla campagna #iorestoacasa di Lucca Comics & Games.

Il vostro sostegno sarà fondamentale per aiutare le strutture ospedaliere e sopratutto il personale sanitario che in questo momento sta lottando per tutti noi.