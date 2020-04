Unbreakable Kimmy Schmidt, il trailer ufficiale dello speciale è online...

Unbreakable Kimmy Schmidt sbarcherà su Netflix il 12 maggio. Si tratta di uno speciale interattivo di cui è stato finalmente diffuso il trailer ufficiale. Eccolo:

Nel filmato si può scorgere qualche dettaglio delle scelte che attendono gli utenti che avranno il compito di sviluppare il racconto dell’avventura della protagonista a proprio piacimento. Quest’ultima è impegnata con i preparativi per il suo matrimonio e col tentativo di individuare un altro bunker del suo ex marito.

La piattaforma streaming ha diffuso la seguente sinossi dell’episodio interattivo: “Kimmy parte per la sua più grande avventura! Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, lo spettatore, potrai decidere come si evolverà la storia”. La scelta è dunque dello spettatore: “Impedirai il piano malvagio del Reverendo e farai arrivare Kimmy in tempo al suo matrimonio? O inizierai per caso una guerra contro i robot?”

Il cast di Unbreakable

Nel cast dello speciale troveremo anche Tituss Burgess, Jane Krakowski, Carol Kane, Daniel Radcliffe, Jon Hamm, Sara Chase, Lauren Adams, Donna Maria. Oltre a Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer e Johnny Knoxville. Lo show è stato creato da Tina Fey e Robert Carlock, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Jeff Richmond, Sam Means, David Miner e Meredith Scardino.

Ricordiamo che Unbreakable, di Kimmy Schmidt, è una serie televisiva statunitense creata da Tina Fey e Robert Carlock e resa disponibile dal 6 marzo 2015 sul servizio streaming on demand Netflix. Inizialmente prevista sulla NBC, la serie è stata in seguito venduta a Netflix insieme a un ordine di produzione di due stagioni. La serie è stata acclamata dalla critica, e nel luglio 2015 è stata candidata a diversi premi Emmy, tra cui Miglior serie commedia. La quarta ed ultima stagione è disponibile su Netflix Italia dal 30 maggio 2018. La serie è stata acclamata dalla critica. È stata definita “la miglior nuova comedy del 2015” da TV Guide. La prima stagione stagione ha ricevuto commenti entusiasti dalla critica. Su Rotten Tomatoes ha una percentuale di gradimento del 95% basato su 55 recensioni.