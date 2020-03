Uncharted: ecco la nuova data di uscita

Sony sposta l’uscita di tutti i suoi film più attesi al 2021 a causa del coronavirus. Tra questi c’è l’adattamento cinematografico con Tom Holland di Uncharted. Previsto per il 5 marzo 2021, lo show è ora slittato all’8 ottobre 2021. D’altronde si tratta progetto ormai in lavorazione da lungo tempo, che continua a trovare sul proprio percorso ostacoli che ne impediscono il decollo definitivo.

Di recente l’attore Mark Wahlberg si è però pronunciato positivamente sulla pellicola: “Sarà molto bello. Mi sento come quando stavo leggendo Indiana Jones o Thomas Crown Affair. Ha questi fantastici elementi di questi film”, ha ammesso. Le sue parole si uniscono a quelle di Tom Holland che ha definito Uncharted uno dei migliori script che abbia mai letto. La sceneggiatura è stata scritta da Joe Carnahan, che ha lavorato a Bad Boys For Life, Pride and Glory e Smokin ‘Aces, e sarà diretto da Ruben Fleischer.

La serie di videogiochi ha stabilito diversi record di vendite

Ricordiamo che la serie di videogiochi, creata dallo sviluppatore Naughty Dog e pubblicata da PlayStation, ha finora venduto oltre 41 milioni di copie nel mondo. La storia è incentrata su Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. La serie è iniziata con Drake’s Fortune, pubblicato su PlayStation 3 nel 2007. La serie ha infranto diversi record di vendite.

Il primo riconoscimento è stato l’ottenimento dell’etichetta PlayStation Platinum, avendo venduto oltre 2,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Prima del rilascio del quarto titolo principale, Sony ha rivelato che la serie Uncharted aveva venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo. Neil Druckmann, un membro della Naughty Dog, ha annunciato attraverso il PlayStation Blog lo sviluppo di Uncharted: Eye of Indra, un fumetto animato prequel di Uncharted: Drake’s Fortune. Il fumetto avrà una nuova protagonista femminile di nome Rika Raja, sorella di Eddy Raja.