Uncharted: Tom Holland pubblica una foto dal set ma le riprese sono ancora ferme

Sono passati più di tre anni da quando Tom Holland è stato annunciato come Nathan Drake in Uncharted, adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi in fase di sviluppo da molto tempo. Tuttavia, dopo numerose battute d’arresto, sembra che il film sia finalmente vicino all’inizio delle riprese. L’attore ha infatti recentemente condiviso una foto dal set.

Visualizza questo post su Instagram Day one #uncharted Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Vedere la sedia di Tom Holland per il set Uncharted è di buon auspicio in merito all’inizio della produzione. Bisogna però chiarire che anche se Tom Holland scrive “Il primo giorno” nella didascalia del post di Instagram, non vuol dire che le riprese siano effettivamente iniziate. Un rappresentante della Sony ha chiarito a IGN che i lavori non sono ancora partiti, ma i preparativi sono in corso e il cast e la troupe “sperano di iniziare presto”.

Mark Wahlberg parla di Uncharted

La star Mark Wahlberg, in una recente intervista rilasciata a Collider, ha svelato alcuni dettagli relativi ad Uncharted. L’attore è tornato nel cast lo scorso novembre, per interpretare Victor “Sully” Sullivan, celebre aiutante di Nathan. Nell’intervista Wahlberg ha parlato proprio di questo particolare: “Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully”, ha ammesso. Per poi spiegare con un filo di amarezza: “Mi ricorda la situazione con The Fighter, a volte c’è un orologio che ticchettava, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose”.

Ricordiamo che la serie di videogiochi, creata dallo sviluppatore Naughty Dog e pubblicata da PlayStation, ha finora venduto oltre 41 milioni di copie nel mondo. La storia è incentrata su Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. La serie è iniziata con Drake’s Fortune, pubblicato su PlayStation 3 nel 2007.