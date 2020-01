Uncharted: il film perde il regista (un’altra volta)

Uncharted, adattamento del celebre videogame targato Naughty Dog, ha perso l’ennesimo regista. Dopo l’addio di Shawn Levy e Dan Trachtenberg a tirarsi fuori dal progetto è stato Travis Knight. Alla base della decisione sembra ci sia la decisione di alcune modifiche nel calendario di produzione.

Uncharted, fuori un altro regista…

Le indiscrezioni raccontano come le riprese del film sarebbero state posticipate a causa dei nuovi impegni di Tom Holland in casa Marvel. Pare invece che Knight abbia preferito rinunciare all’incarico avendo altri progetti in ballo. Al momento Holland rimane confermato nei panni del protagonista Nathan Drake, così come Mark Wahlberg in quelli di Sully. Art Marcum e Matt Holloway hanno firmato la sceneggiatura, ma la regia resta ancora senza padrone.

Ricordiamo che la serie di videogiochi, creata dallo sviluppatore Naughty Dog e pubblicata da PlayStation, ha finora venduto oltre 41 milioni di copie nel mondo. La serie di videogiochi segue il personaggio di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. La serie è iniziata con Drake’s Fortune, pubblicato su PlayStation 3 nel 2007. La serie ha infranto diversi record di vendite.

Il primo riconoscimento è stato l’ottenimento dell’etichetta PlayStation Platinum, avendo venduto oltre 2,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Prima del rilascio del quarto titolo principale, Sony ha rivelato che la serie Uncharted aveva venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo. Neil Druckmann, un membro della Naughty Dog, ha annunciato attraverso il PlayStation Blog lo sviluppo di Uncharted: Eye of Indra, un fumetto animato prequel di Uncharted: Drake’s Fortune. Il fumetto avrà una nuova protagonista femminile di nome Rika Raja, sorella di Eddy Raja.