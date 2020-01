Uncharted, rimandata (ancora) la data di uscita

Ancora brutte notizie sul film di Uncharted. Dopo l’ennesimo cambio di regista è stato nuovamente e ufficialmente rinviato da Sony. L’uscita dello show è prevista per il 5 Marzo 2021, anziché il 18 Dicembre di quest’anno. Il film va ora quindi a riempire lo slot di Masters of the Universe, che al momento non ha una data d’uscita. Il 5 Marzo 2021 è prevista anche l’uscita di Jackass 4. Situazione che porta Uncharted ad avere una concorrenza importante. Ritornando all’odissea vissuta da Uncharted, sembra che Sony vorrebbe Ruben Fleischer, il regista di Venom e Zombieland, a capo del progetto. In precedenza allo show sono stati affiancati i nomi di Dan Trachtenberg, Shawn Levy, Seth Gordon e David O. Russell.

Il ruolo del protagonista affidato a Tom Holland

Passi in avanti sono stati fatti invece per il cast con il ruolo di protagonista affidato da tempo a Tom Holland. Il ruolo di Sully, mentore di Nathan, è stato invece affidato a Mark Wahlberg. Ricordiamo che il protagonista della pellicola è Nathan Drake. Il film inoltre sarà il primo prodotto da PlayStation Productions. La serie di videogiochi su Uncharted ha infranto diversi record di vendite. Il primo riconoscimento è stato l’ottenimento dell’etichetta PlayStation Platinum, avendo venduto oltre 2,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Prima del rilascio del quarto titolo principale, Sony ha rivelato che la serie Uncharted aveva venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo. Uncharted 4 è la versione più venduta della serie fino ad oggi, con oltre 8 milioni di copie vendute nel 2016, e oltre 16 milioni di copie entro maggio 2019, rendendolo uno dei giochi PlayStation 4 più venduti di tutti i tempi. Uncharted 4: Fine di un ladro è stato il gioco ad aver vinto più premi nella categoria Game of the Year nel 2016. Metacritic ha inserito il gioco tra i migliori videogiochi del decennio 2010-2019.