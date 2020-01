Uncharted potrebbe aver finalmente aver trovato il suo regista dopo l’uscita di Travis Knight. Sembra infatti che Ruben Fleischer sia in trattativa con la produzione dell’adattamento del videogioco per il grande schermo. Sony Pictures avrebbe quindi individuato nel filmmaker di Venom la persona adatta per sviluppare il progetto. Ruben Fleischer non ha ancora raggiunto l’accordo definitivo con lo studio, ma è considerato la scelta migliore per sostituire Travis Knight alla guida di Uncharted.

Uncharted, la ricerca del regista è finita?

Il lungometraggio si basa sul videogame realizzato da Naughty Dog per PlayStation con la sceneggiatura affidata a Rafe Judkins in collaborazione con Art Marcum e Matt Holloway, già nel team di Iron Man. Il ruolo di protagonista è stato affidato a Holland che in estate sarà impegnato nelle riprese di Spider-Man 3.

Il protagonista sarà il giovane Nate Drake di cui si racconteranno le “origini”. Sul grande schermo si seguiranno le prime avventure del discendente dell’esploratore Sir Francis Drake convinto di sapere dove si trova El Dorado. Sulla sua strada troverà però tantissimi rivali tra cui dei discendenti, geneticamente modificati, dei nazisti e dei conquistatori spagnoli. Il tesoro è ambito da tantissime persone pronte a mettere i bastoni tra le ruote.

Ricordiamo che la serie di videogiochi ha infranto diversi record di vendite. Il primo riconoscimento è stato l’ottenimento dell’etichetta PlayStation Platinum, avendo venduto oltre 2,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Le vendite di Uncharted 3 sono state oltre il doppio rispetto a quelle del suo predecessore secondo quanto affermato dal direttore del marketing di Naughty Dog, Asad Quizilbash, secondo cui hanno superato di molto le aspettative. Prima del rilascio del quarto titolo principale, Sony ha rivelato che la serie Uncharted aveva venduto oltre 28 milioni di copie in tutto il mondo.