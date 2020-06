Uncharted e Spider-Man 3: i due film potrebbero essere girati insieme

Secondo lo scooper Charles Murphy, la Sony spera di riavviare le riprese di Uncharted a metà luglio. Il tutto mentre i paesi europei iniziano ad eliminare le restrizioni per le produzioni cinematografiche e televisive. Ma lo studio è anche anche desideroso di iniziare la produzione su Spider-Man 3 a settembre o ottobre di quest’anno. Poiché entrambi i film, Uncharted e Spider-Man 3, sono interpretati da Tom Holland, questa sovrapposizione potrebbe causare problemi all’attore che però lo studio e i produttori potrebbero cercare di aggirare. Murphy suggerisce che le scene di Holland in Uncharted potrebbero essere caricate in anticipo nella prima parte del programma di produzione per quel film. In questo modo l’attore potrebbe unirsi a Spider-Man dopo l’inizio della produzione.

Uncharted è stato rinviato al 16 luglio 2021

Ciò lascerebbe il film dei Marvel Studios senza la sua stella sul set forse per alcune settimane, ma darebbe a entrambe le produzioni la possibilità di iniziare in tempo per rispettare le nuove date di uscita. A causa dei ritardi nella produzione, la Sony ha già cancellato la data di uscita originale di entrambi i film. Uncharted era stato programmato per arrivare il 5 marzo 2021, ma è stato rinviato al 16 luglio 2021. Mentre Spider-Man 3 dovrebbe essere rilasciato il 5 novembre 2021.

La star Mark Wahlberg, in una recente intervista rilasciata a Collider, ha svelato alcuni dettagli relativi ad Uncharted. L’attore è tornato nel cast lo scorso novembre, per interpretare Victor “Sully” Sullivan, celebre aiutante di Nathan. Nell’intervista Wahlberg ha parlato proprio di questo particolare: “Sono stato legato a questa produzione per anni, e come saprete dovevo interpretare Nathan Drake e ora invece sono Sully”, ha ammesso. Per poi spiegare con un filo di amarezza: “Mi ricorda la situazione con The Fighter, a volte c’è un orologio che ticchettava, un orologio biologico che ti dice di velocizzare le cose”.