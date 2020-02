Uncharted: Tom Holland commenta lo script del film

Nathan Drake farà il suo debutto sul grande schermo nel 2021. Il giovane attore Tom Holland in un’intervista a IGN ha spiegato cosa devono aspettarsi i fan. Il film di Uncharted non sarà un semplice adattamento, ma una storia ex-novo. Queste le parole dell’attore: “Quello che Uncharted offrirà, e che molti dei film tratti dai videogiochi non fanno, è una storia sulle origini del gioco”. E ancora: “Quindi se hai giocato con i videogame, non hai già visto quello che accadrà nella pellicola. E se non conosci i videogiochi potrai tranquillamente apprezzare il film perché avrai a che fare con delle informazioni inedite per tutti”.

L’attore ha avuto anche modo di leggere lo script e in merito ha dichiarato: “Sono emozionatissimo al pensiero di fare questo film su cui stiamo lavorando da molto. Ho letto l’ultima versione dello scritto ed è davvero una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto”. L’attore è carico: “È una cosa che stupisce davvero”.

La Sony sta puntando sul regista Ruben Fleischer

Tom Holland ha lasciato anche un commento sul co-protagonista Mark Wahlberg che nel film interpreterà il mentore di Drake, Sully: “Penso che farà un lavoro eccezionale con Sully e che sarà tanto divertente”. Sony Pictures sta intanto lavorando per trovare un sostituto all’uscente regista Travis Knight. Secondo Deadline, Sony punta a Ruben Fleischer, regista meglio conosciuto per Venom e Zombieland. Ricordiamo che allo script, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker.

L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg. Uncharted è la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4 che ha venduto quasi 42 milioni di copie complessivamente in tutto il mondo.