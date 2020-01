Uncut Gems entra nella Top 10 dei film con più ‘Fuck’

Si torna a parlare di Uncut Gems, nuovo film con Adam Sandler. Questa volta però al centro della discussione non c’è la qualità della pellicola (che ha raccolto il 52% di recensioni positive su Rotten Tomatoes), né delle possibilità del suo attore protagonista in vista degli Oscar 2020. La notizia infatti riguarda il rapporto di Uncut Gems con le parolacce, nello specifico con il termine “fuck”.

Uncut Gems contiene più di 400 “fuck”

Questa parola è considerata una delle più volgari negli Stati Uniti, al punto che basta che sia pronunciata più di una volta per rendere il film Rated R (cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati). Ebbene, pare che Uncut Gems abbia decisamente superato questa barriera, raggiungendo un totale che lo piazza nell’elenco dei titoli con il maggiore numero di “fuck” nella storia.

La lista ha visto un aggiornamento nelle ultime ore, in seguito al conteggio delle volte in cui tale termine compare nella pellicola con Adam Sandler, proprio in questi giorni nelle sale statunitensi. Le oltre 400 volte in cui i personaggi pronunciano questa parolaccia (a essere precisi 408) la posizionano al settimo posto di questa particolare classifica. Subito sotto troviamo Straight Outta Compton con un conteggio di 392, mentre in sesta posizione c’è Casino di Martin Scorsese a quota 422.

Salendo ancora troviamo altri due titoli che hanno un distacco relativamente breve. Si tratta di Nil by Motuh e Summer of Sam, rispettivamente a 428 e 435. Il podio invece sembra irraggiungibile, con The Wolf of Wall Street a 569, Fuck (documentario proprio su questa parola) a 857 e infine Swearnet: The Movie che tocca ben 935 volte in cui compare questo termine volgare o suoi derivati.

Ovviamente questa classifica è poco più di un gioco. Sarà però interessante scoprire se questo fattore possa in qualche modo influenzare la giuria degli Academy Awards. Lo scopriremo tra qualche giorno, quando arriveranno le Nomination…