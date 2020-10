Undiscovered Country in Italia a metà novembre

Undiscovered Country è uno dei maggiori successi del mondo del fumetto americano recente. Un’opera che dal suo debutto ha già ottenuto una candidatura agli Eisner Award, il plauso di Robert Kirkman, record di vendite e addirittura una possibile trasposizione cinematografica in arrivo. Ora finalmente anche in Italia sarà possibile scoprire questa serie, grazie alla casa editrice saldaPress.

Undiscovered Country, il primo volume debutta il 12 novembre in Italia

Dopotutto non stupisce che quest’opera stia ottenendo questo successo incredibile. Undiscovered Country vede infatti nel suo team creativo due dei più apprezzati sceneggiatori contemporanei ovvero Scott Snyder e Charles Soule, fianco a fianco con il celeberrimo Giuseppe Camuncoli, formato da anni di lavoro su The Amazing Spider-Man e amatissimo sia in Italia che all’estero.

Insieme a loro si partirà per un viaggio in una regione ignota che secondo alcuni un tempo era nota come Stati Uniti d’America. Un luogo misterioso che si trova completamente racchiusa da un muro, da quando la cosiddetta terra delle libertà ha deciso di nascondersi, di isolarsi dal resto del mondo. Tuttavia ora un virus terribile ha colpito il mondo, causando migliaia di morti ogni giorno.

Per questo motivo un gruppo di scienziati, soldati e diplomatici decide di scavalcare il muro. Fare un passo oltre quella barriera per contattare quelli che furono gli Stati Uniti. La speranza è che loro siano riusciti a trovare una cura a questo male per salvare tutta l’umanità.

Undiscovered Country arriverà in libreria, fumetteria e sullo shop online di saldaPress a partire dal 12 novembre. La casa editrice lo distribuirà in tre edizioni variant. Una più esclusiva con slipcase e contenuti speciali sarà disponibile in sole 1.000 copie e destinata al sito di saldaPress e alle fumetterie. Tre blocchi di variant da 500 copie ciascuno saranno invece riservati ai distributori Manicomix, Starshop e ad Amazon.

