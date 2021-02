Unità: il secondo volume di Undiscovered Country sta per arrivare...

Undiscovered Country torna per il secondo volume: Unità. Continua il viaggio nella terra sconosciuta un tempo chiamata Stati Uniti d’America, uno dei titoli più apprezzati e letti nell’ultimo anno. Sceneggiato da Scott Snyder e Charles Soule con i disegni di Giuseppe Camuncoli, il secondo volume arriva in fumetteria il 25 marzo 2021 per saldaPress.

Undiscovered Country: Unità arriva in Italia

Una terra inesplorata, avvolta nel mistero e chiusa letteralmente dietro a un muro. Un tempo quella regione era chiamata Stati Uniti d’America. Ma quella che una volta era la “terra dei liberi e la casa dei coraggiosi” ha scelto di isolarsi dal resto del mondo. E ora che un virus terribile causa migliaia di morti in tutto il mondo, si sa poco di cosa stia succedendo negli USA.

Forse dietro quel muro hanno trovato una cura. Per questo motivo un gruppo di scienziati, soldati e diplomatici ha scelto di penetrare dietro quel muro. Qui inizia un viaggio in questa terra pericolosa e inesplorata. Un viaggio che potrebbe cambiare le vite dei partecipanti. E forse di tutte le persone del Pianeta.

All’inizio di questo volume i protagonisti devono dirigersi verso una zona altamente tecnologica chiamata Unità: un rifugio in mezzo al caos o un nuovo terrificante pericolo?

Uno dei migliori fumetti degli ultimi anni

Undiscovered Country è stato candidato agli Eisner Award 2020 come Migliore Nuova Serie, è entrata tra i bestseller del New York Times e ha avuto un successo strepitoso anche in Italia. Ma forse il sostegno più significativo arriva da Robert Kirkman, autore di The Walking Dead (e della nuova serie Prime Video Invincible) che l’ha definita la possibile erede del suo titolo post-apocalittico.

saldaPress ha deciso quindi di dare il giusto risalto a questa uscita con una duplice edizione variant. Disponibile in fumetteria e online in tiratura limitata non numerata per 21 euro, oppure in tiratura limitata con 500 copie numerate sul sito di saldaPress a 25 euro.

Le tre edizioni del secondo volume di Undiscovered Country: Unità arrivano in fumetteria e online dal 25 marzo. Pronti a guardare cosa c’è dietro al muro?